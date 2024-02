Concurso Cultural movimenta rede de ensino em prol dos 70 anos da cidade

Desenho, poesia, composição musical e fotografia feita com celular ou tablet são algumas das temáticas que compõem o Concurso Comemorativo aos 70 anos da Estância Turística de Ribeirão Pires. Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, o concurso intitulado “Ribeirão Pires – 70 Expressões” faz parte do calendário do aniversário da cidade e tem, entre seus objetivos, valorizar e incentivar as expressões artísticas dos alunos matriculados nas redes de Ensino Pública e Particular.

Com caráter cultural e pedagógico, o concurso é voltado para alunos matriculados nas redes de Ensino Públicas e Particulares do 1° ao 9° ano, alunos do Programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) e funcionários que atuam nas Unidades Escolares, públicas e privadas, do Município de Ribeirão Pires. Ao se inscrever a unidade escolar se responsabiliza por oferecer todo o material necessário para a realização da obra.

Serão quatro categorias de acordo com a linguagem artística e modalidade de atividade escolar desenvolvida: Produção de Desenho Autoral sobre cenários e cotidianos de Ribeirão Pires; Produção Textual Autoral no gênero Poesia, inspirada no tema do concurso; Produção Fotográfica com celular ou tablet na temática do concurso; e Composição Musical, que deverá ser cantada e gravada em vídeo, também na temática do concurso. Todas as unidades de ensino do município já receberam o regulamento.

A inscrição deverá ser realizada, exclusivamente, pela unidade escolar, de forma gratuita, no período de 22 de fevereiro a 4 de março de 2024, na Secretaria de Educação e Cultura, situada à Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy. Deverá ser feita uma única inscrição por escola, contemplando até duas produções para Desenho, Poesia e Fotografia; e uma produção para a categoria de Composição Musical.

No ato da inscrição deverão ser entregues: ofício da Unidade Escolar constando o nome da mesma e e-mail para contato, o nome do funcionário responsável pela inscrição e seu contato telefônico, o nome dos inscritos em cada categoria e o título das obras; envelope lacrado contendo as obras físicas (para desenho) e impressas (produção de poesia, fotografia e letra da composição musical). Também será necessário preencher um termo específico para a categoria “Composição Musical”.