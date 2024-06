Companhia de Danças de Diadema apresenta o projeto Bailando na Cidade 

A Companhia de Danças de Diadema apresenta o espetáculo “Subtexto” entre 7 de junho e 13 de julho, em diversos locais do município, como o Centro Cultural Vladimir Herzog, Centro Cultural Eldorado, CEU das Artes e Centro Cultural Heleny Guariba, todos em Diadema, SP. “Força Fluida” é a montagem que finaliza a Mostra 60+, no Centro Cultural Diadema, no dia 9 de junho. As sessões, todas gratuitas e abertas ao público em geral, fazem parte do projeto “Bailando na Cidade”, que realiza diversas ações de dança em Diadema, com o apoio do PROAC ICMS (veja abaixo a agenda detalhada).

“Subtexto” é uma odisseia corpórea que explora o enigma e a complexidade das emoções não ditas. Mergulha na complexa tapeçaria emocional do silêncio humano, explorando como a retenção de sentimentos pode gerar manifestações somáticas. Performance dinâmica e carregada de emoção, serve como um prisma incisivo, revelando as consequências de manter palavras e emoções aprisionadas.

“Força Fluida” nasceu após um encontro casual entre a Companhia de Danças de Diadema e o artista JaeDuk, da companhia Modern Table da Coreia do Sul, durante um espetáculo internacional de dança. Esse encontro gerou um intenso elo artístico entre a companhia e o coreógrafo, que resultou em uma série de workshops, apreciações, reflexões e pesquisas conjuntas. Essa colaboração culminou na criação da obra “Força Fluida”, desenvolvida especialmente para a companhia por JaeDuk.

Além de coreografar, JaeDuk também compôs a trilha sonora, inspirada em cânticos naturais de influência oriental e utilizando sons de instrumentos típicos de sua tradição, bem como sua voz monocórdica. A coreografia explora o minimalismo dos movimentos que dialogam com a trilha sonora, alternando entre a força de um guerreiro e a delicadeza de uma folha caindo no outono. Esses elementos, junto com outros aspectos da ancestral cultura oriental, são reinterpretados através da visão contemporânea de JaeDuk e dos intérpretes da companhia.

Serviço:

Espetáculo “Subtexto”

Companhia de Danças de Diadema

Entrada Gratuita – retirada de ingresso 30 minutos antes do início

07 de junho, às 18h e às 19h

Centro Cultural Vladimir Herzog (Rua Eduardo de Matos, 159 – Jd. Campanário – Diadema/SP)

16 de junho, às 16h

CEU das Artes (Av. Afonso Monteiro da Cruz, 254 – Jd. União – Diadema/SP)

22 de junho, às 15h30 e às 16h30

Centro Cultural Eldorado (Av. Frei Ambrósio de Oliveira Luz, 41 – Eldorado – Diadema/SP)

13 de julho, às 15h

Centro Cultural Heleny Guariba (Rua Barão de Uruguaiana, 87 – Jd. Ruyce – Diadema/SP)

Espetáculo “Força Fluida”

Cia de Danças de Diadema

Entrada Gratuita – retirada de ingresso 30 minutos antes do início

09 de junho, às 14h e às 16h

Centro Cultural Diadema – Mostra de Dança 60+

(Rua Graciosa, 300 – Centro – Diadema/SP)