Como os sistemas híbridos de energia solar podem ser aliados nos apagões em SP?

As interrupções no fornecimento de energia elétrica estão cada vez mais frequentes em diferentes regiões brasileiras, incluindo São Paulo. Desde a última sexta-feira (24), quando a capital paulista registrou a terceira maior chuva da história do município, milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica.

A falta de energia elétrica causa prejuízos para todas as esferas da sociedade. No residencial, por exemplo, há muitas pessoas que trabalham em home-office, o que se torna essencial ter a energia para conseguir desenvolver suas atividades diárias, ou mesmo no caso de pessoas que dependem de equipamentos hospitalares elétricos para a manutenção da própria vida. No caso do comércio e indústria, a falta da energia pode ocasionar a interrupção no funcionamento de equipamentos do sistema de produção, o que pode gerar um enorme prejuízo.

Nesse cenário, soluções confiáveis, que possam minimizar os impactos dessa situação, tornam-se essenciais para assegurar que, em casos de emergência, esse fornecimento não seja interrompido. E, nesse contexto, está a energia solar – uma fonte de energia limpa, que está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Porém, importante ressaltar que os sistemas solares convencionais são conectados à rede e injetam a energia diretamente na rede elétrica e, dessa forma, durante as quedas de energia, esses sistemas não garantem o fornecimento de energia.

É para solucionar esse gargalo que o sistema fotovoltaico evoluiu. Já presente em vários países do mundo, agora começam a chegar ao Brasil os inversores híbridos – que são o ‘cérebro’ do sistema, ou seja, equipamentos do sistema solar podem operar simultaneamente com uma fonte de energia (painéis solares) e um banco de baterias. Esses equipamentos permitem que a energia solar seja armazenada em baterias para ser usada em momentos como os de apagões, no período noturno ou nos chuvosos, por exemplo.

“Dessa forma, não haverá a dependência da rede elétrica, além da economia substancial na conta de energia, o que faz com que o sistema de armazenamento com baterias se pague em 6 a 8 anos”, destaca Gilberto Camargos, diretor-executivo da SolaX Power.

“Com a redução de mais de 40% no valor dos painéis solares, a tendência é de que a atratividade dessa fonte de energia tenha expressivo crescimento, cenário esse, aliado à possibilidade de armazenar essa energia limpa, garantindo a segurança energética e redução no payback (período necessário para que o custo da aquisição e instalação dos equipamentos se pague)”.

Essa redução no período para retorno do investimento é um importante indicador da competitividade dos sistemas fotovoltaicos, já que, quanto menor o prazo, mais atrativo é investir nesse sistema e, com a redução no valor dos painéis solares, a tendência de queda é real.