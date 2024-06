Comentários nos Stories: Instagram começa a liberar nova função

O Instagram começou a liberar o recurso que possibilita escrever e visualizar comentários públicos nos Stories. Desde a última quarta-feira (19), uma parcela dos usuários recebeu a novidade no aplicativo, incluindo uma notificação de aviso sobre a chegada da funcionalidade. O novo recurso já tinha sido visto pela primeira vez durante testes em dezembro de 2023 e na época foi apelidado de “Hype”. Porém, até o momento, a Meta ou o Instagram não confirmaram o nome oficial da nova função.

Como funciona os comentários nos Stories do Instagram?

Os comentários nos Stories permitem que os usuários respondam publicamente os Stories que estão assistindo e acompanhem os comentários deixados por outros usuários. Desse modo, o recurso funciona de forma semelhante aos já conhecidos comentários do feed e das lives do Instagram. Os comentários ficam visíveis para todos que visualizam o Story e possuem o tempo de duração do post temporário.

Caso esteja disponível, os comentários nos Stories do Instagram podem ser acessados por meio do ícone no formato de balão de fala encontrado no canto inferior esquerdo da tela. Se já houverem outros comentários feitos, também será exibido um conjunto com as fotos de perfil em miniatura de quem já comentou e uma prévia das respostas. Ao acessar os comentários do conteúdo que está visualizando, o Story é pausado, o app exibe a aba com as respostas e o campo para adicionar o seu comentário.

Com o lançamento dos comentários nos Stories, alguns usuários ficaram preocupados com a possibilidade de perderem a sua privacidade ao reagirem às publicações. Porém, vale ressaltar que as respostas diretas nos Stories permanecem as mesmas e não sofreram alterações. Ou seja, ainda é possível comentar e interagir com os Stories de outras pessoas forma privada. Os comentários públicos não substituirão as respostas particulares e o campo para enviar mensagens nos Stories segue posicionado no mesmo lugar até o momento.

O recurso de comentários nos Stories ainda está sendo liberado de maneira gradual para testes. Além disso, a Meta, dona da rede social, não informou mais detalhes sobre a previsão de lançamento da função para todos os usuários. Portanto, basta manter o aplicativo atualizado e esperar pela disponibilização da novidade na sua conta.

