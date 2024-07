Começa hoje (30) a troca antecipada de ingressos para o 15º Festival do Chocolate

A partir de hoje (30), das 10h às 16h, o público poderá garantir a entrada antecipada para o primeiro final de semana de programação do 15º Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, em sete pontos espalhados pela cidade e região. Na estreia da festa, são atrações de destaque, às 21h, o Grupo Tradição (2/08), Sérgio Reis (3/08), Hungria (4/08) e Patati Patatá (4/08).

Para ter acesso ao ingresso solidário é necessária a doação voluntária de 1 Kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) ou 1 Kg de ração para pet. Os mantimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade Municipal, que fará a distribuição dos donativos a entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade.

Os pontos de troca antecipada são: a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193); a loja Di Gaspi (Rua Cidade de Santos, 50 – Centro); a loja Kallan (Rua Padre Marcos Simoni, 141 – Centro); nas duas unidades da Coop (Av. Humberto de Campos, 3499 – Vila Bocaina e Avenida Santo André, 735 – Centro Alto); no Centro Comercial Nardelli (Rua do Comércio, 115 – Centro); e no Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Av. Ramiro Colleoni, 5), em Santo André.

Para as atrações infantis, a apresentação do ingresso será necessária para crianças a partir de dois anos de idade. A venda do ingresso não é permitida. No dia de cada show, haverá bilheteria para a troca de alimentos.

O 15º Festival do Chocolate acontecerá nos fins de semana entre 2 e 18 de agosto, no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro).