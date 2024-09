Com uso de IA, alunos da ETEC de Ribeirão Pires são destaque em feira de tecnologia

Utilizando as diversas possibilidades que a inteligência artificial está oferecendo, dois grupos de estudantes da ETEC (Escola Técnica Estadual) foram destaques em feira tecnológica organizada pelo Centro Paula Souza.

Oferecendo a possibilidade que pessoas com mobilidade reduzida possam operar computadores, o trio de alunas Ana Laura Ribeiro, Giovana Rocha e Thifany Garcia ficaram em segundo lugar na classificação final da 15ª Feteps (Feira Tecnológica do Centro Paula Souza) com o JumpAI. O game utiliza tecnologia de visão computacional e responde a movimentos dos olhos como piscar e mover a retina.

O sucesso da elaboração do jogo e de seu desenvolvimento pode estar perto até de reconhecimento mundial. Participando de competição elaborada pela Intel, empresa multinacional de tecnologia, com sede nos Estados Unidos, os jovens aguardam definição para saber se foram os vencedores. A ansiedade, entretanto, vai durar até o dia 16 de outubro, quando o resultado será divulgado.

“O nosso grupo está muito feliz com o que alcançamos até agora. Fomos destaque na feira do Centro Paula Souza e podemos ser reconhecidos mundialmente. Difícil vai ser aguardar até o dia 16 de outubro, estamos muitos ansiosos”, declarou a estudante Giovana Rocha.

Caso vençam a disputa, as três alunas da ETEC de Ribeirão Pires receberão 5 mil dólares em prêmios, um laptop com tecnologia Intel e oportunidade de mentoria com desenvolvedores da empresa de tecnologia.

O outro grupo de estudantes, formado por Arthur Gael Araújo Pinho de Almeida, Evellyn dos Santos Furtado e Vitor da Silva Lopes elaboraram, também com a utilização da inteligência artificial, uma lixeira inteligente que separa e identifica automaticamente resíduos recicláveis, como papel, plásticos e metal. A ideia é facilitar o processo de reciclagem e favorecer práticas mais conscientes de descarte.

Também participando da feira de tecnologia do Centro Paula Souza, a equipe ficou em primeiro lugar no prêmio “Um Mundo Sem Lixo”.

“Para nós, foi muito gratificante ter conquistado tudo isso, ainda no primeiro ano do ensino médio. Foi muito emocionante ver que toda a nossa dedicação e esforço valeu a pena. Subir naquele palco para ganhar o prêmio nos encheu de felicidade. Ainda mais representar a nossa ETEC”, disse Evellyn.

Apresentação – Nesta segunda-feira (9), os dois grupos de estudantes estiveram no CHL (Centro Histórico e Literário) Ricardo Nardelli para apresentar os trabalhos para o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi. Os estudantes explicaram como nasceram os projetos e mostraram como funcionam. O prefeito teve a oportunidade de dar algumas ideias e até de experimentar o JumpAI.