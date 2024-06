Com pipoca gratuita, CineSolarzinho transforma Vila do Doce em cinema a céu aberto

A noite estava propícia para uma sessão de filmes a céu aberto com direito a pipoca quentinha. O furgão do CineSolarzinho estacionou na Vila do Doce, no centro de Ribeirão Pires, nesta terça-feira (11), e transformou o local em uma grande sala de cinema, que chamou a atenção de quem passava no local, reunindo crianças de diversas partes da Estância para assistir curtas-metragens infantis brasileiros.

Com início às 18h30, o cheiro de pipoca já se espalhava pelo ar, o que causou pequena fila no carrinho que distribuía o quitute. Pais, mães, avôs, avós e muitas crianças buscavam o melhor local para acompanhar os dois filmes que passariam naquela noite. A brisa era fresca, mas o calor humano das pessoas que tomavam seus assentos fez tudo ficar mais aconchegante.

Mariana Aparecida Nascimento, 63 anos, compareceu à sessão do CineSolarzinho com os netos Lucas, 4, e Bianca, 7. Moradora do Jardim São Francisco, na divisa com Rio Grande da Serra, diz que ficou sabendo do evento pelas redes sociais da Prefeitura de Ribeirão Pires.

“Assim que eu vi já marquei na agenda para trazê-los. Eventos gratuitos são sempre muito bem vindos. Ir ao cinema hoje em dia não está muito barato, não. E além dos filmes, também vi que teria uma pipoca para as crianças, então achei que ia ser uma noite bem legal para meus netos”, declarou Mariana.

Nas telas, dois curtas-metragens infantis prenderam a atenção de quem compareceu. O primeiro filme, “Fazer Juntos – O Mistério do Boi Mamão”, inspirado no folclore do Boi Mamão, conta história do menino Deni, que vive uma grande aventura ao tentar desvendar o sumiço do boneco do Boi Mamão.

O outro curta, “Asas da Imaginação – Geração Alpha” relata a história de Rebeca, uma menina apaixonada por leitura e que tenta convencer seu amigo a ler um livro.

A 4ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e da Cultura, e é realizada pela Brazucah Produções, pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. As atividades ligadas ao CineSolarzinho fazem pare do calendário Junho Verde elaborado pela Administração Municipal.

O furgão – O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho, que é a versão infantil do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.