Com pintura de mureta, Prefeitura reforça segurança na Avenida Humberto de Campos

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana, está retocando a pintura na mureta que divide a Avenida Humberto de Campos, uma das principais entradas e saídas da Estância.

Equipes da zeladoria estão efetuando a pintura do muro com tinta amarela. O objetivo da intervenção é reforçar a sinalização do item de segurança, fazendo com que o motorista e o pedestre visualizem a proteção.

Ao longo da semana, profissionais da pasta estiveram na Avenida Humberto de Campos para realizar a pintura por toda sua extensão. A mureta parte logo após o portal de entrada da cidade, na divisa com Mauá e segue até o Viaduto Mario Neto. Todo o trajeto tem pouco mais de dois quilômetros.

Serviços como de caiação em postes, guias e muretas, por exemplo, servem para que estes tipos de mobiliário urbano tenham destaque, facilitando a visão de quem caminha pelas calçadas e transitam pelas ruas do município.

Os profissionais da caiação atuam em todos os bairros da cidade e seguem plano elaborado pela Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana. Além disso, a pasta também pode atender demandas enviadas pelos munícipes.

Roçagem – Além disso, equipes de roçagem de mato visitaram as ruas do Santo Bertoldo. No bairro, os profissionais realizaram a roçagem de mato nas ruas e calçadas. Os logradouros também receberam limpeza.

As ações de roçagem são seguidas por meio de cronograma estipulado pela municipalidade e se estendem por todas as regiões do município. Os profissionais utilizam equipamentos específicos, incluindo os de segurança, o que confere melhor resultado no serviço prestado.