Com parceria internacional, EMARP realiza workshop para interessados em artes

Em parceria com músicos e artistas dos Estados Unidos, de países da Europa e de outras nacionalidades da América do Sul, a EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) está organizando grande workshop com conteúdos voltados para músicos, designers, atores, dançarinos e demais interessados em artes. O projeto Músico a Músico chega à cidade com apoio da Prefeitura da Estância.

Os encontros se iniciam no dia 4 de julho e seguem até o dia 7 do mesmo mês. Ao todo serão 23 workshops, que trarão cursos de piano para crianças, dança livre e expressão corporal, produção musical no estúdio, fundamentos da música e demais temas que também caminham pelo teatro e pelo design.

Dentre os professores que farão os cursos estão: James R. Wigginton, instrutor da Universidade de Belmont e treinador vocal de artistas conhecidos mundialmente; Tony Moreira que atua como arranjador e compositor e já trabalhou com a Coca-Cola e McDonalds; Carolina Coulon, formada pela Universidad de Las Americas e atua como professora de teatro e diversos outros profissionais de diversas partes do mundo.

“O Músico a Músico vai ser um grande evento, com profissionais de várias localidades e que vão abordar temas interessantes e importantes para quem se interessar em música, dança, teatro e diversas outras linguagens da arte”, disse o secretário interino de Educação e Cultura, João Fávaro.

A língua não será obstáculo para que os interessados possam assistir os workshops. Todos os encontros, que serão in loco, deverão contar com tradutor em inglês e espanhol.

Os interessados em participar dos cursos terão que acessar o link e preencher os com os dados que são pedidos. Todos os cursos serão realizados na EMARP. “Esse é um projeto que vai conectar Ribeirão Pires com o mundo e por meio da arte, da música. É um orgulho participar disso”, declarou o coordenador pedagógico do Núcleo de Música Maestro Alfredo Dellaricca da EMARP, Marcos Lozano.