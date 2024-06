Com Miriam Belchior, Bete lança plataforma de programa de governo

Pré-candidata à Prefeitura de Santo André pelo PT, Bete Siraque lançou na noite desta sexta-feira (7) a plataforma Escutar e Construir, que busca coletar sugestões da população andreense para formatação de um programa de governo participativo. A atividade contou com a participação da secretária executiva da Casa Civil do governo do presidente Lula, Miriam Belchior, que tem raízes em Santo André.

O evento aconteceu na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá e reuniu o deputado estadual Rômulo Fernandes e pré-candidatos, o pré-candidato a prefeito de São Caetano Jair Meneguelli e pré-candidatas à Câmara de Santo André que apoiam o projeto de Bete dos partidos aliados – PT, PV, PCdoB, Rede, PSOL e PDT.

Miriam lembrou das gestões de Celso Daniel, que fazia questão de ouvir a população na tomada de decisão das políticas públicas da cidade. Miriam foi secretária de várias pastas na Prefeitura de Santo André antes de ir para Brasília nos governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff.

“Lembro com carinho dos processos de elaboração dos programas de governo das nossas administrações, muito com o Celso, mas não só com ele. Esse processo foi determinante para o sucesso dos nossos governos”, relembrou. “Para nós, programa de governo é algo muito sério. Para outros, é apenas um papelzinho que se registra no site do Tribunal Superior Eleitoral para cumprimento de alguma regra eleitoral. Para nós, o programa de governo é a verdadeira expressão dos compromissos que vamos fazer com a sociedade.”

Por meio do site escutareconstruir.com.br, o andreense pode deixar sua sugestão para o programa de governo de Bete nas mais variadas áreas da administração, como saúde, educação, mobilidade, moradia, meio ambiente, zeladoria, entre outros.

“Santo André tem um potencial incrível e, juntos, podemos deixá-la ainda melhor. Escutar e construir vai nos permitir avançar ainda mais”, comentou Bete. “Temos ouvido nossa população e agora temos uma plataforma para ampliar essa escuta. E, nessas minhas andanças, em cada canto desta cidade eu faço questão de perguntar para a população algum serviço ou equipamento que ela destaque. E sempre é alguma ação de um governo do PT, sobretudo de Celso. O PT fez muito e fará ainda mais por Santo André.”

Bete também exaltou o papel da mulher na política de Santo André – ela é apenas a segunda mulher a disputar a Prefeitura de Santo André pós-redemocratização do Brasil. Ela pontuou a parceria com o governo Lula para os avanços de políticas públicas para a cidade. “A gente precisa olhar para todos. Podemos reproduzir programas exitosos do governo Lula para nossos jovens, bem como ampliar a oferta de serviços para a melhor idade. Santo André precisa ser de todos.”