Com lote extra disponível, 7ª edição da Corrida e Caminhada Asas para Isabela tem 2.400 inscritos

Ribeirão Pires sediará em 24 de novembro (domingo) a 7ª Corrida e Caminhada Asas para Isabela – Color Fest Run. Com mais de 2.400 inscrições, a organização disponibilizou um lote extra com kit básico composto por medalha e número de peito/chip. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site: asasparaisabela.com.br.

A atividade solidária que também estimula atividade física entre as famílias terá caminhada de 2,5 km e corrida de 5Km e 10km. A largada acontecerá, às 8h, no Complexo Ayrton Senna (Av. Pref. Valdirio Prisco, 193, Centro). Neste ano, também terá distribuição de picolés e amendoins para os 2.500 inscritos que completarem a prova.

De acordo com Vanessa Sueiro Scomparim, mãe de Isabela, neste ano de 2024, há mais um motivo para comemorar, já que Isa completou 15 anos de vida e infinitas bençãos e vitórias. “Será um momento de celebrarmos todos juntos esse marco na vida dela e também na vida de todos que acompanham ao longo destes anos todos”, ressaltou a mãe.

Outras atrações – Durante o percurso de caminhada e corrida haverá atrações culturais, com objetivo de energizar o público. Após a prova, as famílias poderão curtir o show da banda Swingueira, com a participação do locutor e cantor Thiago Nascimento, idealizador do grupo, e ainda da Fest Eventos que também animará o evento solidário com muita energia e música de todos os gêneros durante o domingão.

Para quem gosta de colecionar momentos, haverá cabine de led para fotos e plataforma 360 graus para gravação de vídeos. Para as crianças, terá um camarim exclusivo para produção daquele look colorido especial temático da festa. Os organizadores pedem para que os inscritos vistam colorido para entrar na onda do evento.

As informações sobre entrega dos kits e mapas de percurso serão divulgadas pelo site oficial do evento e por meio das sociais oficiais.

Ação solidária – As corridas Asas para Isabela ajudam a custear o tratamento Cuevas Medek Excercises que a menina Isabela realiza no Chile, com Ramon Cuevas, o próprio criador do método. Com seus mais de 50 anos de experiência, ele tem ajudado a Isa, que nasceu com paralisia cerebral e consegue evoluir e voar cada vez mais alto.

Mais informações sobre a corrida podem ser obtidas pelo telefone: 11 99807-7722.