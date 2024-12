Com festa, emoção e saudade, estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires iniciam formaturas

Muita festa, emoção e saudade. Essas são as palavras que podem resumir o fim de ano de muitos dos estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires, que estão encerrando mais um período letivo em diversas unidades escolares da Estância, com o foco nos anos seguintes.

As comemorações já têm se iniciado nas escolas, com atividades em que os cadernos e livros dão espaço a brincadeiras, integração e fortalecimento de laços entre os alunos e alunas do município.

Foi o caso das festas que ocorreram na EM (Escola Municipal) Eng. Carlos Rohm II, com os pequenos do Jardim I e II. Na unidade escolas, as comemorações tinham brincadeiras, troca de presentes e muitos abraços.

NA EM Monteiro Lobato o clima não foi diferente. Mesmo no sábado (7) e com muito calor, pais, mães e demais responsáveis lotaram a escola, junto de seus estudantes. De surpresa, professores e coordenadores passaram um vídeo com a retrospectiva do ano, com as atividades e conteúdos que foram ministrados no período.

A emoção tomou conta do lugar. Professores, pais e mães passaram a chorar, mas de alegria, afinal, as crianças avançam mais um ano. A diretora da unidade escola, Renata Cristina Moreira, não escondeu as lagrimas.

“Hoje, eu já chorei três vezes vendo esse vídeo. É uma emoção muito forte ver nossas crianças passando pela jornada escolar. Nós sabemos da nossa importância na vida deles e é comovente vê-los seguir em frente”, declarou enxugando as lágrimas dos olhos.

Na EM Prof. Edir Maria de Oliveira o clima era de festa. A escola montou uma festa com muita música, muita comida boa e recebeu os responsáveis logo pela manhã. No pátio, brinquedos infláveis para a garotada se divertir.

As festas de encerramento e as formaturas fazem parte da tradição da Educação de Ribeirão Pires. É com estas comemorações que alunos, alunas, professores, coordenadores e diretores fortalecem a união e demonstram que a escola é mais do que um local de aprendizado pedagógico, mas também um lugar de acolhimento.