Com Conecta São Bernardo, sonho do intercâmbio agora se torna realidade para jovens da rede pública

A possibilidade de estudar fora do Brasil e vivenciar uma nova cultura, antes um sonho distante para muitos jovens da rede pública, agora está ao alcance dos estudantes de São Bernardo. A Prefeitura conquistou nesta quarta-feira (19/3) a aprovação do Conecta São Bernardo, programa que garantirá intercâmbio internacional totalmente custeado pelo município para alunos do Ensino Médio da rede pública.

O projeto de Lei foi avalizado por unanimidade pela Câmara Municipal. A iniciativa faz parte do compromisso do plano de governo do prefeito Marcelo Lima de ampliar oportunidades educacionais e abrir novas perspectivas para a juventude da cidade.

“É algo inédito em São Bernardo, pavimentando oportunidades na Educação. Estamos dando uma chance real para que nossos jovens vivam uma experiência transformadora. Queremos que eles enxerguem um mundo de possibilidades e, quando voltarem para a nossa cidade, tragam esse conhecimento para suas comunidades, inspirando outros estudantes a também sonharem alto”, ressaltou o prefeito Marcelo Lima.

O programa atenderá alunos entre 15 e 17 anos, que deverão estar matriculados na rede pública e residir em São Bernardo há pelo menos dois anos. A seleção será conduzida pela Secretaria municipal de Educação, que definirá a quantidade de vagas, os critérios de escolha e os países de destino.

O secretário de Educação de São Bernardo, Júlio César da Costa, destacou que a iniciativa é mais uma medida implantada pelo prefeito Marcelo Lima que reforça o compromisso da atual gestão com o futuro dos estudantes de São Bernardo.

“A aprovação do Conecta São Bernardo é mais uma demonstração clara do compromisso da gestão com a Educação de nossa cidade. Essa iniciativa reforça o investimento contínuo na formação dos nossos jovens, garantindo que tenham acesso a novas oportunidades e ferramentas para construir um futuro de sucesso. Com esse programa, não apenas ampliamos horizontes, mas também incentivamos a busca pelo conhecimento e pelo crescimento pessoal e profissional dos nossos estudantes”, destacou o titular da pasta de Educação.

Além das aulas de idioma no Exterior, os estudantes receberão apoio financeiro para garantir sua estadia durante o período do intercâmbio. Além de aprender uma segunda língua e se preparar para o mercado de trabalho global, os participantes terão a missão de compartilhar seus aprendizados com colegas, professores e comunidades ao retornarem ao Brasil.

“Mais do que uma viagem para fora do País, o Conecta São Bernardo representa um novo horizonte para os jovens da nossa cidade, um programa que olha para o futuro”, concluiu o chefe do Executivo municipal.

INGRESSO NO PROGRAMA – A seleção dos estudantes para o Conecta São Bernardo será conduzida pela Secretaria de Educação, que publicará editais específicos detalhando as modalidades de intercâmbio, quantidade de vagas, critérios de participação e países de destino. Para concorrer, os alunos devem estar regularmente matriculados no Ensino Médio da rede pública de São Bernardo, ter entre 15 e 17 anos e residir no município há pelo menos dois anos. Além da experiência internacional, os selecionados receberão bolsas para sua permanência no Exterior e, ao retornarem, deverão compartilhar seus aprendizados por meio de projetos educacionais e atividades na comunidade escolar.

INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO

Faculdade Municipal de São Bernardo do Campo – A Prefeitura de São Bernardo, sob gestão de Marcelo Lima, criou a Faculdade Municipal de São Bernardo do Campo, em passo histórico para a Educação, com cursos gratuitos voltados a moradores em situação de vulnerabilidade, e impacto financeiro quase zero para os cofres públicos.

Avaliação Formativa de Alfabetização – Implantada em São Bernardo para avaliar e mapear o nível de aprendizagem dos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da rede municipal e estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos). O objetivo é criar estratégias pedagógicas mais eficazes para o ensino e fortalecer a atuação dos professores e gestores escolares.

Convocação de concursados – De janeiro a março deste ano, 157 profissionais da Educação, aprovados no concurso público, já foram convocados para assumir os cargos até abril.

Escola de Formação dos Profissionais da Educação – Será lançada no Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) com o objetivo de oferecer formação permanente aos professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares de São Bernardo.