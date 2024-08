Com caminhada pelo centro de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon completou o sábado de campanha 

Após comício na manhã de sábado (17) em Ouro Fino, Gabriel Roncon e Amigão D’Orto fizeram na parte da tarde uma caminhada com apoiadores no centro de Ribeirão Pires, cumprimentando comerciantes e as pessoas que frequentavam a Vila do Doce.

A caminhada seguiu para a rua do comércio onde, no calçadão, Gabriel subiu no carro de som e falou sobre suas propostas, lembrando que irá acabar com a taxa do lixo, restabelecer o transporte e fortalecer a segurança pública na cidade.

Durante a caminhada, Gabriel e Amigão conversaram e ouviram as reclamações das pessoas contra o atual prefeito devido a falta de prioridade na gestão da cidade.

“A partir do próximo ano, Ribeirão Pires vai virar a página para o descaso e para a irresponsabilidade com o dinheiro público. Vamos trazer um novo modo de governar, com prioridades claras para a Saúde, Segurança, infraestrutura, transporte, educação e tantos outros setores que estão negligenciados por esse governo”, disse Gabriel.