Com apoio do CGE, PM prende dois por tentativa de furto a comércio no Centro de São Caetano

Uma tentativa de furto a um comércio na Rua Manoel Coelho, no Centro, foi interrompida por policiais militares que, com apoio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano do Sul, prenderam dois indivíduos em flagrante.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina na madrugada desta quarta-feira (29/1) quando foram alertados pelo CGE sobre dois homens em ação suspeita suspeitos, captados por câmeras de segurança, que portavam um pedaço de madeira e uma barra de ferro. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram os suspeitos arrombando a porta de entrada de uma pastelaria na Rua Manoel Coelho.

Os indivíduos tentaram fugir ao avistar a viatura, mas foram detidos ainda na mesma rua. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a busca pessoal, a porta do estabelecimento já apresentava sinais de arrombamento.

O local foi preservado para a realização da perícia. Os suspeitos, que não portavam documentos de identificação, foram encaminhados à Delegacia Sede de São Caetano. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante.

O caso segue sob investigação, e as imagens das câmeras do CGE foram requisitadas para auxiliar no inquérito.