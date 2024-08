Com apoio da UFABC, programa Manuel Querino seleciona jovens para o próximo semestre

Até o dia 14 de agosto de 2024 estão abertas as inscrições para o segundo semestre do Programa Manuel Querino, um programa de qualificação social e profissional gratuito, composto por quatro tipos de formação: Condutor de Turismo em Unidade de Conservação Ambiental, Auxiliar em Geoprocessamento, Agente Cultural e Condutor de Turismo em Espaço Cultural.

Podem se inscrever jovens de 16 a 29 anos, de qualquer cidade e sem necessidade de experiência prévia. Os participantes receberão uma bolsa-auxílio para aprendizagem no valor de R$ 300,00. Com carga horária total de 200 horas, os cursos serão realizados em diversas localidades nas cidades de Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo do Campo, com aulas nos períodos manhã, tarde e noite, dependendo da turma. As informações podem ser acessadas no link.

A iniciativa é resultado da parceria entre a Universidade Federal do ABC (UFABC), que vai conceder o diploma pela formação, Ministério do Trabalho e Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

Só no primeiro semestre de 2024, mais de 400 jovens realizaram o curso de Produção Cultural com foco em Audiovisual para Redes Sociais. O curso foi desenvolvido pela produtora executiva Camila Ziviani e por Newton Cannito, cineasta e proprietário da FICs, empresa responsável por ministrar o curso.

Camila Ziviani, responsável pela coordenação e supervisão, comenta um pouco sobre o projeto: “Acreditamos que esta oferta de cursos profissionalizante reforça um compromisso em fazer uso da educação como ferramenta poderosa para o exercício da cidadania, ampliando a geração de emprego e renda , potencializando o audiovisual como uma ferramenta para que os jovens que buscam incentivo para ingressar no mercado de trabalho”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line, pelo endereço eletrônico (clique aqui) ou, em Diadema, no no Centro de Formação Carlos Kopcak, que fica na Rua Manoel da Nóbrega, 155 – Centro, das 9h às 12h, 14h às 17h e das 19h às 21h.

Os documentos necessários para realizar a inscrição são RG e CPF do estudante, RG e CPF do responsável, comprovante de escolaridade (declaração ou histórico escolar) e comprovante de endereço atualizado.

E para pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o projeto, no dia 17 de agosto de 2024 (sábado), das 10h às 14h, com entrada gratuita, no Auditório principal da UFABC – São Bernardo do Campo (Al. da Universidade, s/n – Anchieta, São Bernardo do Campo ), ocorrerá a I Mostra de Vídeos do Projeto Manoel Querino, onde 37 grupos de alunos terão seus vídeos exibidos no local com direito a júri e premiação para os melhores videos.

Serviço: Inscrições para o Programa Manuel Querino

Link para inscrição.

Período: Até o dia 14 de agosto de 2024

Bolsa-Auxílio: R$ 300,00

Resultado: Divulgação após o dia 21 de agosto de 2024