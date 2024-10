Com 6,5 mil atendimentos, CEO salvou vidas em Ribeirão Pires

A modernização estrutural do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) de Ribeirão Pires, inaugurado em abril deste ano, está conquistando elogios e tem salvado vidas dos pacientes. A unidade da rede municipal de saúde soma, de lá para cá, histórias de superação e também relatos positivos. O CEO realizou, em seis meses, 6.500 atendimentos.

Entre as consultas, exames e procedimentos está a história de Hélio Briet, 63 anos, morador de Ribeirão Pires desde a década de 1970. Foi graças ao Centro de Especialidades Odontológicas que Hélio descobriu um câncer de cabeça e pescoço, o que possibilitou a realização do tratamento e a retirada do tumor. “Eu corria em outros locais e não conseguia saber o que eu tinha. E graças ao Centro de Especialidades Odontológicas descobri o câncer. Agradeço esse espaço que me ajudou a diagnosticar e salvar minha vida”, disse.

Ivone Banhara, 66, Barro Branco, aprovou o atendimento e as salas individualizadas – diretriz do Ministério da Saúde contemplada na modernização do espaço. “Fui muito bem atendida por todos os profissionais e também pelos dentistas que tratam a gente com muito carinho. Agora com salas individuais a gente tem uma privacidade para receber o atendimento, liberdade para dialogar sobre nossos sintomas com os profissionais. Eu indico para todos o serviço oftalmológico de Ribeirão Pires”.

O equipamento de saúde realiza tratamento de canal, de gengiva, restaurações, extrações e entre outros procedimentos. O Centro de Especialidades Odontológicas também reforçou o atendimento para acolher, além das demandas de agendamento, também casos de urgência para pacientes que queixam de dores intensas e persistentes, rosto inchado e entre outros

O CEO funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e para receber o atendimento é necessário encaminhamento da rede de Atenção Primária – UBS (Unidade Básica de Saúde) ou USF (Unidade de Saúde da Família). Moradores de Ribeirão Pires que queixam de dores intensas e persistentes, rosto inchado e também hemorragia devem procurar o serviço, localizado na Rua Primeiro de Maio, 108 – Centro de Ribeirão Pires.