Com 183 mi, Estevão é o 2º que mais se valorizou fora das 5 grandes ligas

Estêvão foi o segundo jogador fora das cinco principais ligas europeias –Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália– que mais se valorizou nos últimos seis meses. Segundo o site CIES Football Observatory, o atacante brasileiro se valorizou em 30,2 milhões de euros (aproximadamente R$ 183 milhões).

Estêvão só ficou atrás de Samu Aghehowa, centroavante do Porto. O espanhol teve aumento de 39 milhões de euros (R$ 237 milhões).

Com a atualização, o atacante do Palmeiras passaria a valer 60,3 milhões de euros (R$ 367 milhões). O valor, curiosamente, é menor do que o pago pelo Chelsea pelo jogador. Estêvão irá para o clube inglês após a disputa do Super Mundial.

O Chelsea fechou a compra do jovem palmeirense em 61,5 milhões de euros (R$ 364 milhões), 45 milhões de euros garantidos e mais 16,5 milhões de euros em metas (R$ 97 milhões). Segundo o agente do jogador, as metas são simples: se ele atingir 70 jogos nos anos de contrato, o Palmeiras recebe todas as metas.

Estêvão é o artilheiro do Palmeiras no Paulistão, com cinco gols. Ele divide o posto com o meio-campista Maurício, que se recupera de cirurgia.

O Alviverde busca o tetracampeonato estadual consecutivo e encara o São Paulo na semifinal. A partida será na segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.