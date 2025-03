Felipe Anderson busca espaço no Palmeiras em meio a forte concorrência

Desde sua chegada ao Palmeiras, em julho do ano passado, Felipe Anderson disputou 24 partidas, após uma longa passagem pela Lazio, onde jogou 151 vezes. No entanto, a temporada de 2025 tem sido desafiadora para o jogador.

Lesões na coxa direita e no púbis limitaram sua participação. Em 2025, ele só entrou em campo uma vez, contra o Santos, na Vila Belmiro. Enquanto isso, outros jogadores vêm ganhando espaço no esquema de Abel Ferreira.

Concorrência no setor ofensivo

Com a chegada de Paulinho e Facundo Torres, além da ascensão de Maurício, Felipe Anderson precisa mostrar evolução para se manter competitivo. A contratação de Vitor Roque também promete aumentar a disputa no ataque do Verdão.

Agora, o meia-atacante intensifica sua preparação para a semifinal do Campeonato Paulista, onde espera ter mais oportunidades e reconquistar seu espaço no time titular.