Felipe Anderson herda número de Endrick no Palmeiras por decisão da torcida

Felipe Anderson usará o número 9 no Palmeiras. A numeração que será utilizada pelo atacante foi anunciada antes do jogo desta quinta-feira (11), contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O número do jogador foi definido por meio de votação popular. Torcedores votaram entre 9, 19, 93 e 99 no aplicativo oficial do Palmeiras.

Felipe Anderson não poderia estrear no jogo contra o Atlético-GO. O atacante, no entanto, poderá jogar contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (17).

O jogador já vem treinando com o elenco. Além dele, o Palmeiras já anunciou as contratações de Maurício e Giay.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras assinando pré-contrato. Ele estava em fim com a Lazio, da Itália, quando assinou com o clube paulista e acertou o retorno ao futebol brasileiro. O vínculo vai até o final de 2027.