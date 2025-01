Coleta de resíduos em Santo André alcança 83,4% de aprovação

A coleta porta a porta de resíduos em Santo André alcançou 83,4% de aprovação, completando quatro anos com alto grau de satisfação, de acordo com a pesquisa do Instituto Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos).

Realizada pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), a coleta recebeu 758 pontos entre os quesitos avaliados pelo instituto, o que comprova a qualidade e efetividade do serviço. A pesquisa indicou que 5,2% dos entrevistados classificaram o serviço como ótimo e 78,2% classificaram o trabalho como bom.

“A coleta é um dos serviços essenciais da cidade e que impactam diretamente na vida do morador. Por isso, o objetivo é oferecer um serviço de qualidade, nos permitindo ser referência quando o assunto é gestão de resíduos”, comentou o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Edinilson Ferreira dos Santos.

O Semasa realiza a coleta porta a porta em 100% do município, oferecendo a remoção, transporte e destinação adequada dos resíduos úmidos e recicláveis. Santo André é dividida em setores e os caminhões realizam a coleta do resíduo úmido três vezes por semana.

Os resíduos recicláveis são recolhidos uma vez por semana. A exceção ocorre na região do Centro e do bairro Casa Branca, que recebem o serviço de segunda a sábado. A cidade foi pioneira no Brasil a implementar um sistema de coleta seletiva porta a porta, há 28 anos, atendendo 100% do município.

Os resíduos úmidos são encaminhados ao Aterro Sanitário Municipal, também sob gestão do Semasa, e os resíduos recicláveis são enviados para as duas cooperativas de reciclagem parcerias do município. Em média, a cidade recolhe cerca de 19 mil toneladas de resíduos por mês.

O Indsat realiza a avaliação junto a 600 moradores. A pesquisa considera uma margem de erro de 4% sob um intervalo de confiança de 95%.