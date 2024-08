Colégio Singular apoia feira de adoção em Santo André

Para colaborar com a redução de animais abandonados pelas ruas de Santo André, o Colégio Singular, por meio da Equipe Singulariana de Proteção aos Animais (ESPA), apoia a realização da feira de adoção animal, que acontecerá no próximo dia 31 de agosto (sábado), das 10 horas às 15h30. O evento será promovido pela OAB Santo André, por meio da diretoria de Eventos da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais.

A realização do evento será no estacionamento da sede da OAB, localizada na Avenida Portugal, 233 – Centro – Santo André, e os visitantes interessados em adotar um pet deverão levar documento de identificação e passar por entrevista com um protetor.

Quem puder colaborar com a causa, no dia do evento também serão aceitas doações de ração para cães e gatos, camas, cobertores e outros itens voltados para os pets.