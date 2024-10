Colégio Adventista intensifica preparação para o ENEM com aulões e simulados

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se aproximando, previsto para os dias 3 e 10 de novembro, mais de cinco milhões de inscritos se preparam para enfrentar o maior vestibular do Brasil. A prova, que abre portas para o ingresso em universidades públicas e particulares por meio de programas como o Sisu e o ProUni, tem um impacto decisivo na vida dos estudantes, que enxergam nela a oportunidade de concretizar seus sonhos acadêmicos.

Pensando nisso, os Colégios Adventista da região do ABCDM estão oferecendo Aulões Preparatórios para o ENEM, com o objetivo de fornecer uma revisão completa e estratégica dos conteúdos. “Essa é uma fase muito importante na vida dos alunos e os aulões foram planejados para garantir que eles tenham todo o suporte necessário para alcançar bons resultados e se sentirem preparados para o que está por vir”, afirma Marizane Piergentile, pedagoga e diretora de educação das unidades.

Além da revisão, os aulões contam com professores especializados nas áreas exigidas pela prova e as aulas são transmitidas simultaneamente para todas as unidades, garantindo acesso igualitário a esse reforço. As atividades ocorrem dentro do horário regular das turmas, sem comprometer a rotina de estudos, o que permite que os alunos se preparem de forma contínua.

Outra ferramenta fundamental na preparação são os simulados bimestrais, que ajudam os estudantes a testar seus conhecimentos e a ganhar familiaridade com o formato do exame. Segundo Marizane, além de revisar o conteúdo, os simulados também são uma forma de preparar os alunos para lidar com o tempo e a pressão da prova, aumentando sua confiança.

Para os alunos do ABCDM, os aulões preparatórios são uma oportunidade de aprimorar seus estudos e aumentar suas chances de ingressar em instituições de ensino superior de renome. “Focamos bastante na abordagem integrada e no suporte de professores experien