COFIP ABC celebra Dia Internacional do Voluntário com engajamento das associadas

Cada vez mais as empresas têm estimulado os seus colaboradores a fazer voluntariado, não apenas com o propósito de apoiar pessoas e causas sociais, mas também como forma de fortalecer a cidadania corporativa, promover o trabalho em equipe e desenvolver habilidades. O voluntariado contribui ainda para reforçar o compromisso das empresas com a agenda ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança).

Para celebrar o Dia Internacional do Voluntário, instituído em 1985 pela ONU, as empresas associadas ao COFIP ABC compartilham exemplos de ações que impactam a vida dos moradores de bairros próximos ao Polo do Grande ABC e o meio ambiente.

Braskem

A empresa estimula os seus colaboradores a utilizarem as horas de trabalho para trabalhos voluntários no entorno do Polo do Grande ABC. Este ano foram desenvolvidas três ações, que mobilizaram 288 colaboradores, beneficiando 1.430 pessoas. Uma das iniciativas é a “Gincana de Voluntariado”, em parceria com uma organização social, que beneficia 10 instituições, num total de 856 pessoas.

O “Mutirão de Voluntariado” reúne colaboradores e convidados em prol de ações em instituições e comunidades. A Pastoral da Criança da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Pq. São Rafael, e o Projeto Embaixadores do Esportes, foram beneficiados, impactando 380 pessoas.

Na área de sustentabilidade, a empresa anualmente, em outubro, a “WeCareWeek”, semana global de voluntariado, com foco na economia circular. Neste ano, os voluntários atuaram junto ao Plastitroque Fixo, na Praça do Costinha, no Parque São Rafael, e na Praça Profa. Adélia Aparecida Moreira de Deus, em Mauá.

Cabot

Na Cabot, o Grupo Comunidade, formado por colaboradores voluntários, existe há 30 anos e é responsável por organizar as campanhas de arrecadação de alimentos, campanha do agasalho e visita às escolas no Dia das Crianças. O grupo de voluntários desenvolveu a Escola de Corte e Costura e o Projeto Semear. Desde 2019, o Projeto Semear é realizado na Escola Estadual Orlando Silva, no Parque São Rafael, por colaboradores que auxiliam a professora com as atividades, monitorando as crianças entre outras ações.

Nos anos 2000, os voluntários criaram escola de informática da Cabot e, na década de 90, foram responsáveis pelo trabalho de alfabetização de adultos.

Indorama Ventures

Na Indorama Ventures, a plataforma global Connect oferece várias oportunidades de voluntariado aos colaboradores. O programa de relacionamento social com a comunidade está focado nos seguintes pilares: conhecimento, cuidados com a comunidade e meio ambiente. Em 2022 e 2023 foram realizadas 19 ações de voluntariado que beneficiariam 1.145 moradores de Mauá. Atualmente, são desenvolvidas três iniciativas na região do ABC.

Entre as iniciativas estão o Natal Solidário – os voluntários adotam uma cartinha de Natal de uma criança de uma instituição de caridade localizada em Mauá, previamente definida – e o Boliche Solidário, os participantes contribuem com a doação de 5kg de alimentos. Os colaboradores podem participar ainda da Magia de Química, dando aulas de química para crianças por meio de atividades lúdicas a partir de experimentos básicos.