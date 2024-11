Coco Bambu: Comida Abundante e Familiar apresenta culinária sem inovação!

O Coco Bambu, amplamente conhecido por sua proposta de refeições em família, não é o destino para aqueles que buscam inovações gastronômicas. O restaurante, com mais de 80 filiais espalhadas pelo Brasil, apresenta uma experiência culinária que pode ser considerada previsível e sem grandes destaques criativos. No entanto, essa fórmula parece satisfazer muitos clientes, conforme indicado por seu sucesso na categoria “para ir com a família” na revista O Melhor de São Paulo.

A oferta do cardápio é vasta, contemplando quase 30 opções de pratos à base de camarão, além de diversas receitas com peixes e carnes. Contudo, a sensação predominante é a de encontrar combinações que se aproximam do lugar-comum, muitas vezes marcadas pelo uso frequente de ingredientes como queijo cremoso processado.

Um exemplo notório é o prato denominado camarão jangadeiro (R$ 69), que chega à mesa com uma apresentação vistosa. Entretanto, ao provar, percebe-se que os camarões empanados são dominados por um recheio massivo de Catupiry, ofuscando o sabor dos crustáceos.

Outro destaque do cardápio é o camarão internacional (R$ 157), servido como prato principal. Composto por camarões acompanhados de arroz cremoso com ervilhas, presunto e molho branco gratinado com queijos e batata palha, promete alimentar duas pessoas, mas a quantidade de arroz predomina sobre a dos camarões. Apesar da boa textura dos crustáceos, o prato carece de sabor marcante.

A sobremesa também não escapa desse padrão previsível. O chamado “melhor pudim do mundo” (R$ 30) peca pelo excesso de doçura e densidade em sua textura, além de um toque discreto de ameixa na calda que não adiciona complexidade ao paladar.

No geral, a proposta do Coco Bambu reflete uma abordagem conservadora que privilegia a quantidade e a familiaridade em detrimento da inovação. Embora seus pratos possam ser considerados banais por críticos gastronômicos, a popularidade do restaurante entre o público é evidente. Prova disso são as longas filas observadas em um domingo qualquer.