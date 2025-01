Clube de Campo de Mogi amplia acesso à leitura com mais de 3 mil obras literárias

Na contramão do cenário apontado pela Pesquisa Retratos da Leitura de 2024 – que revelou que 53% dos brasileiros não leram sequer parte de um livro nos três meses anteriores à pesquisa – o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) mantém esforços constantes para incentivar a leitura entre seus associados.

A biblioteca do complexo de esportes e lazer mogiano possui um acervo de mais de 3 mil livros de estilos variados, como ficção, suspense, ação, biografias, literatura infantil, romances e autoajuda, dentre outros. Mensalmente, novos títulos são adquiridos para atualizar o acervo com os lançamentos mais recentes.

Além disso, um ranking com os livros mais lidos é elaborado e exposto em um quadro na biblioteca, com destaque para os títulos mais procurados. O clube também disponibiliza em no site a consulta completa ao acervo, o que permite fácil acesso às informações sobre os livros disponíveis.

O presidente João Bosco Camargo de Sousa destaca que o clube trabalha para oferecer mais qualidade de vida aos associados em diversos aspectos, incluindo a leitura, que desempenha papel essencial no estímulo ao cérebro, desenvolvimento de habilidades e promoção da saúde mental:

“O Clube de Campo busca constantemente oferecer experiências que vão além do lazer e do esporte. Entendemos que a leitura é uma ferramenta poderosa para o crescimento intelectual e emocional dos nossos associados de todas as idades, além de contribuir para a formação de um ambiente culturalmente rico e diversificado”, reforça o presidente.

A biblioteca funciona:

De terça a sexta-feira : das 8h às 12h30 e das 13h30 às 20h30;

: das 8h às 12h30 e das 13h30 às 20h30; Aos sábados, domingos e feriados : das 9h às 12h30;

: das 9h às 12h30; Nas segundas-feiras : Semana 1: das 8h às 12h30 e das 13h30 às 18h; Semana 2: das 13h às 15h e das 16h às 20h.

:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.