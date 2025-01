Clube de Campo retoma atividades de olho nas principais corridas da América Latina

A Running Team do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) retomou os treinos nesta semana e deu início a uma nova etapa para os associados interessados em corrida. As atividades acontecem às terças e quintas, das 19h às 20h30, com concentração na praça Francisca Cardoso Mello Freire, conhecida como “praça dos Enfartados”, no Parque Monte Líbano.

Além dos encontros regulares, o clube organiza os treinos de corrida em dois domingos por mês, com percursos dentro e fora de Mogi, como Sabaúna e Guararema. Esses treinos são abertos a todos os associados.

E a equipe já tem um calendário de provas para o primeiro semestre. Além das competições regionais, os atletas participarão, dentre outras competições, da Maratona Internacional de São Paulo, em abril, e da Maratona do Rio de Janeiro, em junho, que incluem percursos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

O professor Paulo Pires, coordenador do projeto, destacou a importância da equipe para os atletas: “Os treinos em grupo permitem uma preparação mais eficiente para as provas e incentivam a busca por pódios. Além disso, fortalecem a prática esportiva e a socialização entre os associados, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e a superação de desafios. Acredito que teremos uma temporada produtiva e com bons resultados”.