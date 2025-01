Meia Maratona Internacional de SP terá 18ª edição no dia 26

A Meia Maratona Internacional de São Paulo completa 18 anos em 2025 e será realizada no próximo dia 26 de janeiro, consolidando-se como uma das principais provas de corrida de rua no Brasil. Pela terceira vez consecutiva, o evento terá largada e chegada no Shopping Metrô Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, próximo ao estádio do Corinthians.

Os participantes poderão competir em três distâncias: os tradicionais 21,09 km, os 5 km e os 10 km, estes últimos incorporados em 2024. A programação de largadas segue os horários:

Meia Maratona : 6h35 (cadeirantes), 6h40 (elite masculino e feminino), 6h45 (atleta com deficiência, pelotão premium e geral);

: 6h35 (cadeirantes), 6h40 (elite masculino e feminino), 6h45 (atleta com deficiência, pelotão premium e geral); 10 km : 6h50 (atleta com deficiência e pelotão geral);

: 6h50 (atleta com deficiência e pelotão geral); 5 km: 7h (atleta com deficiência e pelotão geral).

Desde que passou a ser realizada na Zona Leste, em 2023, a prova ganhou destaque pela acessibilidade e pelo percurso técnico e desafiador, que cruza ruas e avenidas de uma das regiões mais populosas da capital paulista. O local é estrategicamente próximo à estação Corinthians-Itaquera e à linha 11 Coral da CPTM, facilitando o acesso dos participantes de toda a cidade.

No cenário competitivo, a prova tem sido marcada por um equilíbrio no masculino, com nove vitórias de estrangeiros contra oito de brasileiros. No feminino, as corredoras internacionais lideram com 11 títulos contra sete das nacionais. Na última edição, em 2024, os vencedores foram o queniano Nicolas Kosgei, com 1h09min, e a brasileira Patricia Martins, com 1h22min34.

Os kits deverão ser retirados nos dias 24 e 25 de janeiro, em um dos dois locais escolhidos no ato da inscrição. Não haverá entrega no dia da prova ou após o evento.

Zona Leste: Shopping Metrô Itaquera, estacionamento piso G2.
24/01: 10h às 19h30
25/01: 10h às 18h30

Zona Sul/Oeste: Loja Decathlon, Shopping Top Center, Av. Paulista, 854.
24/01: 10h às 19h30
25/01: 10h às 18h30

: Loja Decathlon, Shopping Top Center, Av. Paulista, 854.

A 18ª Meia Maratona Internacional de São Paulo é organizada pela Yescom e conta com apresentação da Movida, além de patrocínio de marcas como Shopping Metrô Itaquera, Assaí e Smart Fit. O evento tem apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio das Secretarias de Esportes e Lazer e Turismo, com supervisão da Federação Paulista de Atletismo (FPA) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Endereço do Shopping Metrô Itaquera: Av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera, São Paulo – SP.

Horários do shopping:
Lojas: Segunda a sábado, 10h às 22h / Domingos e feriados, 14h às 20h (abertura opcional às 11h).
Praça de Alimentação: Segunda a sábado, 10h às 22h / Domingos, 11h às 22h.

:

