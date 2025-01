CPTM e Metrô promovem ações para o Dia da Universidade

No dia 18 de janeiro, em celebração ao Dia da Universidade, a Secretaria dos Transportes Metropolitano, por meio da CPTM e do Metrô, realizará uma série de iniciativas voltadas para o cadastramento de jovens em vagas de estágio e cursos de aprendizagem, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

As atividades incluirão a divulgação de cursos online, além de orientação e suporte por profissionais do CIEE, que estarão disponíveis para ajudar os jovens a encontrar oportunidades de estágio e esclarecer dúvidas sobre o mercado de trabalho.

Estudantes com idades entre 14 e 24 anos, que estejam matriculados no ensino médio, técnico ou superior, poderão acessar esses serviços. As inscrições permitirão aos candidatos concorrer a vagas compatíveis com seu perfil.

CPTM

As ações na CPTM ocorrerão na estação Luz nos dias 21 e 23 de janeiro, das 11h às 15h. As linhas atendidas serão a 7-Rubi, 10-Turquesa e 11-Coral. Posteriormente, nos dias 28 e 30 de janeiro, a estação Brás (linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira) receberá a mesma ação no mesmo horário.

Metrô

No Metrô, a estação Vila Prudente será o local das atividades nos dias 22 e 24 de janeiro, entre 11h e 16h. Os usuários poderão se inscrever para as oportunidades disponíveis. Já nos dias 29 e 31 de janeiro, a estação Ana Rosa (linhas 1-Azul e 2-Verde) também sediará as ações no mesmo horário.

Serviço

CIEE em Movimento

Datas: 21 e 23/01 (terça e quinta-feira)

Horário: 11h às 15h

Local: Estação Luz (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e Serviço Expresso Aeroporto)

Datas: 28 e 30/01 (terça e quinta-feira)

Horário: 11h às 15h

Local: Estação Brás (linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira)

Datas: 22 e 24/01 (quarta e sexta-feira)

Horário: 11h às 16h

Local: Estação Vila Prudente (linhas 2-Verde e 15-Prata)

Datas: 29 e 31/01 (quarta e sexta-feira)