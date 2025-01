Bradesco abre inscrições para o Programa de Estágio 2025

O Bradesco, um dos principais grupos financeiros do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Estágio, com vagas para estudantes de ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) que estejam cursando a partir do 2º semestre da graduação ou 1º semestre de tecnólogo. A atuação poderá ser presencial ou híbrida, e os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar em uma jornada de 20, 25 ou 30 horas semanais em horário comercial.

Com vagas para as áreas de Tecnologia e Dados e no setor Corporativo, o programa tem como objetivo proporcionar aos estudantes o suporte necessário para um aprendizado contínuo e desenvolvimento profissional acelerado.

Para atuação na área corporativa, o Programa conta com vagas nas cidades de Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Osasco (SP), São Paulo (SP), São José dos Campos (SP), Santo André (SP), Mogi das Cruzes (SP), Manaus (AM), Curitiba (PR), Belém (PA), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Já para a área de Tecnologia e Dados, as vagas são nas cidades de Osasco (SP), São Paulo (SP), Barueri (SP), Uberlândia (MG) e Curitiba (PR).

O Programa também conta com oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência (PcD).

Os estagiários selecionados contarão com Bolsa-Auxílio compatível com o mercado e benefícios como Seguro de vida, TotalPass, Universidade Bradesco, Curso de Idiomas e Auxílio Transporte.

As inscrições para o Programa de Estágio do Bradesco vão até 12/03/2025.

Embora não seja exigido neste Programa, manter um currículo bem estruturado é fundamental para vários outros processos seletivos. Esteja preparado!