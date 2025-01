Prefeitura de Suzano abre 130 vagas de estágio

A Prefeitura de Suzano anunciou a abertura de inscrições para um total de 130 vagas de estágio, destinadas a estudantes do ensino médio e superior. O período de inscrições se inicia nesta segunda-feira, dia 13, e se estende até a sexta-feira, dia 17.

Os candidatos selecionados deverão cumprir uma carga horária semanal de 30 horas, distribuídas em seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários do ensino médio receberão um auxílio mensal de R$ 600, enquanto aqueles do ensino superior terão direito a R$ 800. Além disso, todos os estagiários contarão com um auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte.

É importante ressaltar que as vagas estão disponíveis apenas para alunos que não estão matriculados nos cursos de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, direito, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia da computação, gestão de tecnologia da informação, gestão de recursos humanos, jornalismo, marketing e publicidade e propaganda. Isso se deve ao fato de que um processo seletivo específico para essas áreas ainda está em andamento.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem ser brasileiros natos ou estrangeiros com visto permanente no Brasil. Adicionalmente, não podem ter sido exonerados do serviço público e devem estar em conformidade com suas obrigações eleitorais e militares, quando aplicável. Os candidatos também não devem ter realizado estágio na Prefeitura por um período igual ou superior a dois anos.

No ato da inscrição, será aplicada uma prova composta por dez questões de múltipla escolha, sendo sete delas relacionadas à língua portuguesa e três à matemática. O gabarito será disponibilizado no dia 21 de janeiro através do Diário Oficial Eletrônico, enquanto a lista final de classificação será divulgada no dia 4 de fevereiro.

A convocação dos aprovados ocorrerá conforme a necessidade da administração municipal e o processo seletivo terá validade de seis meses após a publicação dos resultados. Os convocados deverão comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa dentro do prazo de cinco dias úteis. É necessário levar documentos como CPF, carteira de identidade, comprovante de residência e declaração de matrícula da instituição de ensino.

Para mais informações e para realizar a inscrição, acesse o site oficial da Prefeitura.