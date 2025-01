Achados e Perdidos do Metrô registra 72 mil objetos encontrados em 2024

A Central de Achados e Perdidos (CAP) do Metrô de São Paulo recebeu 71.977 objetos encontrados em 2024 nas linhas operadas pela companhia (1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata), além da Linha 4-Amarela, da concessionária ViaQuatro. Desse total, 22.897 itens foram devolvidos aos seus donos, o que representa um índice de 29,03% de devolução.

Os campeões de “esquecimento” são cartões diversos (14.445), Bilhete Único (9.928) e RG (7.997). Esses três itens também foram os mais devolvidos (3.704 cartões, 3.432 Bilhetes Únicos e 2.909 RGs). As estações com maior número de objetos recebidos em 2024 foram: Jabaquara (3.033), Palmeiras-Barra Funda (2.965), Corinthians-Itaquera (2.364), Tucuruvi (2.111) e Vila Sônia (1.916).

O ano também foi marcado pela inauguração de um novo posto de atendimento na estação Sé, agora ampliado e equipado com novas tecnologias para agilizar o atendimento e a catalogação de mais de 400 itens recebidos diariamente. Uma novidade é a vitrine interativa que apresenta objetos inusitados deixados nos trens e estações ao longo dos 49 anos de história da central, transformando o espaço em um minimuseu.

Histórias curiosas

Nos últimos dois anos, a Central registrou devoluções bem peculiares. Em 2023, por exemplo, uma passageira passou mal e deixou toda a mudança na estação Portuguesa -Tietê. Devido ao grande volume, a retirada dos objetos foi realizada em quatro dias diferentes. Além de três malas, a carga incluía um fogão, aparelho de som, tábua de passar, dois armários, entre outros. No mesmo ano, uma carteira com R$ 2.200,00 em dinheiro foi devolvida ao passageiro. No ano passado, houve a devolução de um Macbook Air de trabalho, cujo dono foi encontrado através dos dados do Icloud.

Minimuseu na estação Sé

Entre os itens expostos, que chamam a atenção pelo inusitado, estão uma espada de samurai, uma prótese de perna, dentaduras, fogões, máquinas de escrever, chapéus mexicanos e uma imagem sacra de São Longuinho, tradicionalmente associado à localização de objetos perdidos. A exposição destaca também livros antigos, instrumentos musicais e outros itens que, além de curiosos, ajudam a contar um pouco da história dos passageiros do Metrô.

50 anos de confiança

Desde a sua criação, em 1975, a Central de Achados e Perdidos já recebeu mais de 3 milhões de objetos, sendo que 700 mil foram devolvidos aos seus donos, consolidando o serviço como um símbolo de confiança para a população de São Paulo. Os itens mais encontrados incluem documentos, chaves, carteiras e dispositivos eletrônicos.

Como consultar e retirar objetos

Os passageiros podem consultar se seus objetos foram encontrados através da Central de Informações do Metrô, pelo telefone 0800-770 7722, ou pelo site www.metro.sp.gov.br. O atendimento presencial ocorre no posto da estação Sé, de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, acessível pela área paga e livre da estação.

Os objetos encontrados permanecem armazenados na central por até 60 dias. Após esse período, itens em bom estado são doados ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, enquanto documentos são encaminhados aos órgãos emissores.

Dicas para evitar perdas

Para minimizar o risco de perder pertences no Metrô, a companhia recomenda que os passageiros verifiquem seus itens pessoais antes do desembarque e utilizem identificação clara em seus objetos. Essas medidas facilitam a localização e a devolução pela central.