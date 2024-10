Achados e Perdidos do Metrô ganha novo posto de atendimento e acervo com objetos inusitados

O Metrô inaugurou nesta quinta-feira (17) o novo posto de atendimento da Central de Achados e Perdidos (CAP), localizado na estação Sé, centro de São Paulo. O local, que já recebeu mais de 3 milhões de objetos ao longo de 49 anos de existência, agora terá uma vitrine voltada ao público, com um acervo em que os passageiros poderão conferir os objetos mais inusitados já esquecidos nas estações e trens.

Entre os itens expostos, haverá livros antigos, instrumentos musicais, prótese de perna, dentadura, fogão, discos de vinil, medalhas, espada de samurai, cadeira de rodas, máquina de escrever, chapéu mexicano e algema, além de uma imagem sacra de São Longuinho, popularmente conhecido por ajudar a achar objetos perdidos.

O local também ganhou mais espaço e tecnologia, permitindo mais conforto para os funcionários e rapidez para catalogar diariamente os mais de 400 objetos encaminhados diariamente para a Central.

Balanço

Ao longo de 2024, a CAP já recebeu 53.152 objetos e devolveu 15.206, que equivale a 29% de devolução. Os itens mais esquecidos ao longo das linhas metroviárias são os cartões (de banco, transporte e até de vacinação), documentos de identificação (RG, CNH, passaporte) e chaves.

Ao longo dos 49 anos de atendimento ao público, o Achados e Perdidos do Metrô se tornou um serviço símbolo de confiabilidade na capital paulistana, recebendo mais de 3 milhões de objetos, sendo que 700 mil voltaram aos seus donos.

Como consultar e retirar objetos perdidos

As consultas de documentos e objetos identificados podem ser realizadas por meio da Central de Informações do Metrô, pelo telefone 0800-770 7722, todos os dias, das 5 h às 00h, ou ainda pelo site do Metrô https://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/achados-perdidos/.

Vale lembrar que o posto de atendimento da CAP funciona na estação Sé, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 20h, e pode ser acessado tanto pela área paga quanto pela área livre.

Todos os objetos recolhidos nas estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata, operadas pelo Metrô, além da Linha 4-Amarela (da ViaQuatro), são encaminhados para a Sé e armazenados no local para devolução por 60 dias.

Após o período sob os cuidados da central, os objetos em bom estado e os valores não devolvidos são encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Já os documentos são destinados aos respectivos órgãos emissores.

Cuidados

Para evitar a perda de objetos e documentos, o Metrô recomenda aos passageiros que fiquem atentos aos itens que estão sendo transportados e observem seus pertences antes do desembarque. É importante também que os objetos tenham sempre algum tipo de identificação, o que facilita a localização do proprietário e sua devolução pela central.