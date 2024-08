Clínica da Família Capuava é o 50º equipamento de saúde modernizado em Santo André

A Prefeitura de Santo André realizou na tarde desta sexta-feira (30) a reinauguração da Clínica da Família Capuava – Centro de Saúde Escola e alcançou a expressiva marca de 50 equipamentos de saúde modernizados no padrão Qualisaúde na cidade.

Participaram do evento o prefeito Paulo Serra, os secretários de Saúde, Acacio Miranda, e de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, o diretor geral da Unidade de Apoio Administrativo da Fundação do ABC, Décio Teixeira Prates Júnior, e o reitor da Faculdade de Medicina do ABC, David Uip, entre outras autoridades.

A partir de agora, o espaço de quase 1.500 m² (maior unidade da cidade), passa a dispor de 18 consultórios, farmácia, três cadeiras odontológicas, sala dos sonhos (para acolhimento de crianças), sala de inalação, sala de vacina, sala de curativo/sutura, sala de procedimentos, sala de observação, sala de coleta/PPN, brinquedoteca, três salas de reunião (para estudantes, funcionários e administração), sala multiuso, entre outras estruturas.

Além disso, a unidade passa a ter 100% do prontuário eletrônico. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua Irlanda, 700, no Parque Novo Oratório.

Foram realizadas reforma total do prédio, intervenções nas partes elétrica e hidráulica, adequação dos pisos, pintura, cobertura, esquadrias metálicas e de madeira, e também a revitalização da parte externa (com espaços para grupos diversos). No total, o investimento foi de R$ 5.039.630,27.

Em razão de parceria firmada entre a Secretaria de Saúde de Santo André e o Centro Universitário FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), a Clínica da Família Capuava – Centro de Saúde Escola será gerida de maneira compartilhada pelas partes.

Consequentemente, o local contará com profissionais indicados pela faculdade para realização de atendimentos e supervisão de ações dos médicos residentes e estudantes de diversas áreas de saúde, os quais serão designados a atuar no equipamento, auxiliando tanto na formação acadêmica desses alunos quanto promovendo um serviço qualificado aos pacientes e usuários.

Inaugurado em 1986, já fruto de parceria entre a prefeitura andreense, a Secretaria de Saúde do Estado e a Faculdade de Medicina do ABC, o Centro de Saúde Escola Capuava já contou com vários docentes como gestores da unidade de saúde, a qual conta com característica didático-assistencial desde a concepção.

Assim, graduandos dos cursos de Medicina, Enfermagem Farmácia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Fisioterapia e outros integraram – e ainda integram – o dia a dia do equipamento como parte de suas formações.