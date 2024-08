Cineclube da ELCV exibe programação variada de filmes até o fim de agosto

A Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André está com uma programação gratuita para exibição de diversos filmes até o final de agosto. As exibições serão realizadas no equipamento A Casa, que fica na Avenida Industrial, 1.740.

A iniciativa é fruto da parceria da ELCV com o Museu da Imagem e do Som (MIS), por meio do programa Pontos MIS, e com o Cine Clube Helena Ignez, um projeto da sociedade civil de valorização do cinema, contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

Iniciando a programação, a mostra Billy Wilder traz nesta quarta-feira (21), às 18h, a película Cinco Covas no Egito, de 1943. O enredo retrata quando o exército inglês retira suas tropas da fronteira com o Egito no ano de 1942. John J. Bramble (Franchot Tone) técnico militar sobrevivente está refugiado em um hotel no deserto do Saara. O que vai acontecer com o Egito e a Inglaterra depende do segredo que Rommel esconde.

Já na sexta-feira (23), às 19h30, será exibido o filme “Crepúsculo dos Deuses”, de 1950. Trata-se de da história de Joe Gillis (William Holden) que, para fugir dos representantes de uma financeira, se refugia na decadente mansão de Norma Desmond (Gloria Swanson), antiga estrela do cinema mudo. Quando Norma descobre que Joe é roteirista, contrata-o para revisar o roteiro de Salomè, que marca seu retorno às telas. Apesar de não aprovar o filme, Joe aceita a função pela boa remuneração. Mas o destino lhe reserva surpresas.

Seguindo com a programação, a exibição de “Semente do mal” ocorre no dia 28 (quarta-feira), às 18h. A produção, de 1934, passa em Paris, nos anos 1930. Henri Pasquier (Pierre Mingand) é um jovem sustentado pelo pai, o Dr. Pasquier (Paul Escoffier), que decide tirar o carro e cortar a mesada de Henri, para que ele tome iniciativa e comece a trabalhar. Henri sai de casa e entra para uma gangue de ladrões de carro. Ele se apaixona por uma das integrantes da gangue, Jeannette (Danielle Darrieux). O casal é traído pelo líder do grupo e decide de mudar para Casablanca.

No dia 30 (sexta), às 19h30, o filme em exibição será “A montanha dos sete abutres”, de 1952, que se passa em Albuquerque, no Novo México. O repórter veterano Charles Tatum (Kirk Douglas) foi despedido de 11 jornais, por 11 razões diversas. Sem dinheiro, pede a Jacob Q. Boot (Porter Hall), o dono do jornal local, que lhe dê um emprego e consegue. Tatum visualiza que uma reportagem pode ser a chance que ele esperava e transforma um resgate em assunto nacional. Para prolongar o circo Tatum reduz deliberadamente a velocidade do resgate do personagem Leo, para que ele que preso por seis dias e não apenas por algumas horas.