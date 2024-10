Cine Theatro Carlos Gomes recebe peça infantil Vacamundi no sábado

Com uma mistura de teatro de bonecos, teatro físico e música ao vivo, o espetáculo Vacamundi, baseado em uma história em quadrinhos do escritor e ilustrador Michele Lacocca, chega ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, neste sábado (19), às 16h, em apresentação gratuita.

Esta é a quarta parceria da companhia Maracujá Laboratório de Artes com o premiado autor Lacocca. Voltada para o público jovem a partir de 10 anos, a peça é uma sátira em formato cartoon que retrata o comportamento destrutivo do homem consigo mesmo e com a natureza ao retratar parasitas que se propõem a invadir e colonizar uma vaca.

Vacamundi conta a jornada épico-histórica da conquista e ocupação, por “valentes” parasitas desbravadores, de um “território não-civilizado”: a vaca. Para contar essa saga, o Maracujá Laboratório de Artes criou um espetáculo cômico-musical que mostra, de forma irônica,os parasitas que ocupam não só a vaca, mas o nosso planeta Terra.

O nome Vacamundi é, segundo o autor, uma espécie de trocadilho com a palavra mapa mundi, deixando bem claro que os parasitas não estão só na vaca, mas também ocupam todos os recantos do planeta Terra sob outra roupagem.

Inspirados pelo teatro de revista, foram criadas diversas letras de músicas pelo diretor do grupo, Sidnei Caria, que retratam, de forma irônica, aspectos diversos desse processo de colonização, com arranjos instrumentais feitos por Luiã Borges e arranjos vocais criados por Yasmin Olí. Tudo isso é cantado e tocado ao vivo pelo elenco composto por seis atores – Dani Theller, Érica Ribeiro, Lucas Luciano, Sidnei Caria, Silas Caria e Wesley Salatiel.

Completando a composição destes parasitas, os figurinos de Luciano Ferrari propõem uma releitura dos personagens desenhados por Michele, trazendo texturas, cores e desenhos que auxiliam na construção da fisicalidade e comicidades propostas pelo diretor e adaptador do texto, Sidnei Caria.

O espetáculo foi financiado Lei Paulo Gustavo, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.

Serviço

Espetáculo Vacamundi

Data: 19/10 (sábado)

Horário: 16h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Indicação: 10 anos

Gratuito