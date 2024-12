Cine Theatro Carlos Gomes recebe Festival Multicultural com karaokê no sábado

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, receberá neste sábado (7), das 11h às 18h, a última edição do ano do Festival Multicultural. O evento contará com mais de 40 expositores com o melhor do artesanato, doces, brechós, cosméticos naturais e muito mais.

Além disso, para garantir a diversão do evento, haverá uma decoração especial de Natal. A partir das 13h, o público poderá se divertir com a segunda edição do karaokê livre com o Paiasso Juneko Leleko. A entrada é gratuita.

Serviço

Festival Multicultural de Santo André

Data: 7/12 (sábado)

Horário: 11h às 18h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito