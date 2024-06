Cine Theatro Carlos Gomes recebe exposição Reflexos

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe a partir desta semana a exposição Reflexos. O recente trabalho da artista visual Lucila Leão ficará disponível para visitação de terça-feira a sábado, até o dia 19 de julho.

Usando técnicas mistas, a artista nos convida a refletir se somos também obras de arte ao nos olharmos no espelho. Trazendo a pergunta: “O que são nossos reflexos?”, a exposição provoca no distante a busca pelo belo dentro de cada um e o olhar questionador sobre a padronização estética. Somos seres únicos e por isso nossa beleza é ímpar. “Reflexos” mostra a nossa beleza física, mental e emocional, com seres de outra realidade em foco.

O Cine Theatro Carlos Gomes fica localizado na Rua Senador Fláquer, 110, Centro. A exposição é gratuita.

Sobre a artista – Paulistana de 25 anos, Lucila Leão teve sua primeira exposição na Casa de Cultura São Miguel em 2022, porém seu trabalho vem de longa data, participou da produção cenográfica de lançamentos literários, musicais e peças teatrais, sempre assinando seu trabalho com originalidade. Filha de diretor de arte e produtora audiovisual, neta de um artista plástico e chorão.

Formada pela Etec Parque da Juventude em Museologia, cursando atualmente História da Arte na Unifesp, atuou na preservação e conservação do acervo do Centro de Memória Histórica Judaico em São Paulo, no restauro do painel interno da Biblioteca do Instituto Butantan.

A artista visual traz sete peças produzidas em canson A3, compostas por técnicas mistas em aquarela, guache, giz pastel oleoso lápis de cor e colagem de materiais como casca de noz, revista e fio de cobre, elementos que trazem contemporaneidade a obras que são em parte inspiradas por

Tarsila do Amaral e Anitta Malfati.

Serviço

Exposição Reflexos

Data: 26/6 a 19/7 (terça a sábado)

Horário: 9h às 17h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Entrada gratuita