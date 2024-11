Cine Theatro Carlos Gomes recebe ‘O Julgamento de Raskólnikov’ nesta quinta (28)

Uma montagem que conta com uma equipe de atores composta por um juiz de direito, professores e alunos do curso de direito da Faculdade Anhanguera de Santo André retorna ao Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes nesta quinta-feira (28), às 20h. ‘O Julgamento de Raskólnikov’ tem entrada gratuita, mas o público pode doar 1 litro de amaciante ou 1 kg de sabão em pó.

A sessão será apresentada a pedido da OAB Subseção Santo André após o sucesso da estreia, que foi realizada em agosto deste ano no mesmo teatro. “Uma honra ter sido convidada pela Anhanguera para dirigir este espetáculo. Foi um desafio trabalhar com não atores, mas o resultado foi muito positivo – tanto para os alunos, porque o teatro é uma ferramenta de comunicação inquestionável, quanto para o público, que recebe uma excelente peça. E o convite da OAB confirma o sucesso do projeto”, explicou Azê Diniz, diretora do espetáculo e secretária adjunta de Cultura.

Baseada na obra ‘Crime e Castigo’ de Fiódor Dostoiévski, a peça traz a história de um jovem estudante de direito, Raskólnikov, pobre e desesperado, que perambula pelas ruas até cometer um duplo homicídio que tentará justificar com uma teoria: grandes homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela História. Assim, ele se convence de que está destinado a um grande futuro e desdenha da moralidade comum, criando uma teoria que lhe dá plenos direitos para cometer crimes.

O julgamento, um exercício acadêmico, recria a cena do crime e discute se o jovem merece castigo ou piedade, com o rito do Tribunal do Júri.

Serviço

Peça “O Julgamento de Raskólnikov”

Data: 28/11 (quinta-feira), às 20h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Classificação etária: 12 anos

Gratuito

Sugerida entrada solidária – 1 litro de amaciante ou 1 kg de sabão em pó