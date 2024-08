Cine Theatro Carlos Gomes recebe dia de celebração da cultura afro-brasileira

No próximo sábado (17), o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe um dia especial dedicado à arte da capoeira e suas diversas vertentes com o Grupo Lua Branca de Luandaê. O evento Interação Sócio-cultural GingABCapoeiragem une cultura e lazer, com apresentações, aulas práticas de capoeira, uma roda de conversa e uma grande programação musical.

O público poderá acompanhar apresentação dos capoeiristas e explorar as danças afro-brasileiras. O objetivo do encontro é reforçar laços históricos e funcionar como uma ação afirmativa que valoriza e preserva os costumes e tradições da cultura afro-brasileira.

A ação é gratuita e acontece das 10h às 20h, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, localizado na Rua Senador Fláquer, 110, Centro, Santo André.

Serviço

Interação Sócio-cultural GingABCapoeiragem

Data: 17/8/24 (sábado)

Horário: 10h às 20h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110, Centro – Santo André

Apresentação gratuita