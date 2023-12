CIESP Santo André é São Bernardo se unem para superar desafios

Em 2024 os CIESPs Santo André e São Bernardo do Campo caminharão ainda mais juntos com o objetivo de superar os desafios. Essa é a afirmação do Diretor Titular da Regional de São Bernardo do Campo, Mauro Miaguti, durante jantar de confraternização que as duas entidades, pela primeira vez, realizaram em conjunto na noite do dia 6 de dezembro.

“Santo André e São Bernardo têm feito ações conjuntas já há algum tempo e pela primeira vez estamos juntos celebrando. Nosso tema em 2023 foi a inovação e para 2024 vejo como objetivo trabalhar a união, apenas juntos seremos fortes para superar desafios”, explicou

Para Miaguti a saída de empresas como Toyota, Ford, Paschoal, entre outras, demonstram que a região do Grande ABC vive um momento emergencial e que é preciso um movimento forte para que ela volte a ser o centro econômico do país.

Além da importância da sinergia entre os CIESPs, Mauro Miaguti defende uma mobilização conjunta das indústrias, comércio, prestadores de serviços, universidades, centros de pesquisas e governo de todas as instâncias. Nesse sentido ele ressaltou o trabalho inovador realizado pelo Presidente Rafael Cervone a frente do CIESP, que no evento foi representado pelo 2º vice-presidente da entidade, Vandemir Francesconi Júnior.

O presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, Aroaldo Silva, prestigiou o evento e também reforçou a necessidade de se encontrar novas formas de reorganizar a indústria: “Esse evento é a uma demonstração de que é possível buscar a unidade da indústria para pensar o futuro.”

O Diretor Titular do CIESP Santo André, Norberto Perrella também defendeu a união dos CIESPs, assim como a união das entidades, associações e poder público de toda a região do Grande ABC. “A região precisa unir forças para garantir a retomada econômica e definir a identidade industrial do ABC, berço das indústrias automobilísticas, mas que atualmente também conta com indústrias de outros setores, possui novas propostas e demandas que devem ser atendidas.”

Perrella apontou a importância de ampliar o canal de contato com os associados para ouvir demandas e levá-las à sede do CIESP e ao poder público, defendendo a construção de políticas industriais mais adequadas.