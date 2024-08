CIESP Diadema terá a maior Rodada de Negócios já programada

O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diretorias do ABCD vão promover no próximo dia 10 de setembro uma das maiores Rodadas de Negócios entre empresas já realizada no Grande ABCD até hoje.

Coordenado pelo CIESP Diadema nesta edição, o gerente da Regional, Dário Sanchez, disse que a ação é uma oportunidade única para as pequenas e médias empresas de fazerem negócios com as grandes indústrias num mesmo espaço. “O objeto é propiciar que pequenas e médias empresas possam conversar com grandes organizações visando gerar oportunidades de negócios. Ela é muito eficiente na maneira que reúne num único ambiente um conjunto de empresas que dificilmente alguém conseguiria conversar ou acessar em meses”, explicou o gerente.

De acordo com Sanchez, fica até difícil mensurar o tamanho e o significado dessa Rodada de Negócios, devido às confirmações das empresas que irão participar. “A relação custo benefício e as oportunidades que surgem desse trabalho são enormes. Nós teremos o prazer de contar com três das maiores montadoras do País no mesmo ambiente. No caso a Volkswagen, a General Motors e a Scania. Além dessas empresas, teremos outras grandes organizações que atuam no ramo da química, cosméticos, metal mecânico, máquinas e equipamentos, plásticos e borracha, elétrico, serviços e muito mais”, revelou, afirmando que já são mais de 30 empresas âncoras confirmadas.

Segundo o gerente, o evento abre espaço para as empresas de diversos setores e produtos para realizarem negócios. “O grande plus dessa Rodada, que é uma das maiores já realizada, é a diversidade de produtos que essas empresas âncoras estão demandando. Então é uma oportunidade única para que as empresas possam alavancar negócios e ampliar a capacidade produtiva das organizações. E são empresas do nosso entorno, facilitando a logística. E o custo de fornecimento também é otimizado”, concluiu Sanchez.

A Rodada de Negócios, que acontece no dia 10 de setembro a partir das 13h, será realizada no SESI Diadema, localizado na Avenida Paranapanema, 1500, no bairro Taboão, em Diadema. As empresas interessadas em participar podem se inscrever através do site: https://rodadas.ciesp.com.br e acessar o quadro Rodada de Negócios CIESP Diadema.