CIESP Diadema tem aumento significativo na exportação no setor óptico e moveleiro

O Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior divulgou, no início do mês de junho, o balanço comercial. O Pólo Regional CIESP Diadema apresentou um expressivo aumento na exportação de instrumentos e aparelhos de ópticas, bem como moveis e colchões. As exportações da Regional referentes aos produtos registraram um ganho de US$ 4,8 milhões e US$ 2,7 milhões respectivamente. Esses valores correspondem ao período de janeiro a maio deste ano.

No geral, as exportações da Regional registraram de janeiro a maio de 2024 um ganho de US$ 9,8 milhões. Os principais produtos exportados de Diadema no período analisado foram máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (39%), ferro fundido, ferro e aço (12,7%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (6,7%). Já os principais destinos das exportações foram os Estados Unidos (36,7%), Argentina (15,2%) e México (11,4%). Outros países, como Paraguai, China, Chile e Portugal também apresentaram uma alta no destino das exportações oriundas de Diadema.

No setor de importações, a Regional de Diadema registrou a soma de US$ 228 milhões, o que significa uma queda de 0,9% em comparação ao mesmo período de 2023, quando arrecadou US$ 230 milhões. Entre os produtos importados estão máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (23,7%), plásticos e suas obras (14,9%), e instrumentos e aparelhos de óptica (8,6%). No período analisado, as compras da Regional tiveram como principais origens a China (24,3%), Alemanha (19,8%) e Estados Unidos (14,4%).