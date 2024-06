CIESP Diadema promove encontro com empresas

O CIESP (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Diretoria Regional de Diadema realizará no próximo dia 04 de julho mais um Encontro de Negócios.

O diretor titular do CIESP Diadema, Anuar Dequech Jr., destacou que o Encontro de Negócios é uma ótima oportunidade para empresários e empreendedores fazerem networking e fecharem parceiras de sucesso. “O Encontro de Negócios se destina a facilitar negócios entre empresas de uma determinada região. É uma atividade de prospecção pura. Ou seja, todos os participantes irão se apresentar para todos no formato de mesas de negociação”, explicou o dirigente.

Segundo o diretor, o evento é aberto para qualquer empresa interessada, independente da sua região de instalação. “Podem participar empresas de outras localidades. O foco é fomentar entre empresas de uma mesma região para reduzir despesas como logística, possibilitar a redução de estoques e agilizar e facilitar contatos entre as empresas”, informou Anuar.

Coordenado pelo CIESP Diadema, o Encontro de Negócios conta com os apoios do SENAI, SEBRAE ABC, Pólo de Cosméticos, Associação Comercial e Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema. Programado para o dia 04 de julho, o evento será realizado nas instalações do SENAI Diadema, a partir das 13h30. O endereço do local é Rua Guatemala, 19, bairro Jardim Canhema.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://ciesp.com.br/encontro-de-negocios-ciesp-diadema-04-07-2024.

Mais informações pelo telefone (11) 4056-4844 ou pelo e-mail: ciesp.diadema@ciesp.com.br.