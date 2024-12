Chuva com granizo danifica carros e casas em Cajamar (SP)

No último domingo (29), a cidade de Cajamar, localizada na Grande São Paulo, enfrentou uma tempestade severa que resultou em significativos danos materiais em diversos bairros do município. Até o momento, não foram registradas informações sobre feridos.

A tempestade foi acompanhada de ventos intensos e granizo, os quais causaram estragos em veículos, destelhamentos de residências e impactos em um shopping center da região.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que suas equipes estão mobilizadas para avaliar os danos ocorridos, contando com o suporte do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

No estacionamento do Anhanguera Parque Shopping, pelo menos cinco automóveis tiveram vidros quebrados e muitos outros apresentaram danos na lataria devido à força da tempestade.

Moradores relataram interrupções no fornecimento de energia elétrica em várias residências e estabelecimentos comerciais. A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia, declarou que as chuvas não afetaram seu sistema de distribuição, mas cerca de 0,53% dos seus mais de 8 milhões de clientes (aproximadamente 43 mil) sofreram interrupções temporárias no serviço. A companhia assegurou que suas equipes técnicas estão atuando para resolver essas ocorrências.

Nas plataformas digitais, usuários compartilharam imagens e vídeos evidenciando a força da tempestade e os danos causados.

Na área do Portal dos Ipês, dois muros cederam devido à força das chuvas. Na Rua das Amarilis, a via alagou e a água invadiu um estabelecimento comercial. No mesmo local, o muro do condomínio Doce Vida desabou, levando à ruptura de canos e deixando os moradores sem abastecimento de água. Outro condomínio na Rua dos Flox também registrou janelas danificadas pelo granizo.

Cidades adjacentes no interior paulista também relataram tempestades intensas neste domingo, mas até o momento não houve relatos de vítimas ou danos significativos nessas áreas.

Regiões como Assis, Ourinhos, Itapevi, Cotia, Araraquara, São Carlos, São José dos Campos e Campinas também experimentaram ventos fortes, chuvas e raios. A Defesa Civil destacou um ponto crítico de alagamento na Rua Conde Francisco Matarazzo, no Jardim Telespark em São José dos Campos, onde as equipes continuam realizando vistorias em áreas consideradas de risco.