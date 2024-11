SEDS inaugura Residência Inclusiva em Cajamar

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), em parceria com cinco prefeituras da Região Metropolitana de São Paulo entregou, na manhã desta terça-feira (26), a Residência Inclusiva de Cajamar. O serviço vai atender também os municípios de Caieiras, Francisco Morato, Mairiporã e Franco da Rocha.

“Essa Residência Inclusiva de Cajamar é fruto de uma parceria com cinco municípios da Grande São Paulo e mostra como o governo estadual, por meio da SEDS, protege as pessoas em situação de vulnerabilidade”, diz a secretária Andrezza Rosalém, representada no evento por Jane Graciela Silva Santos, responsável pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) da Grande São Paulo Norte.

Destinada a jovens e adultos com deficiência sem apoio familiar e em situação de vulnerabilidade social, a Residência Inclusiva terá capacidade para até dez residentes e atenderá as cidades de Cajamar, Caieiras, Francisco Morato, Mairiporã e Franco da Rocha.

Serviço de alta complexidade e com equipe multidisciplinar

Criada em 2009, a Residência Inclusiva é um serviço de proteção social especial de alta complexidade voltado para o público com deficiências leves ou moderadas. Atende maiores de 18 anos até 59 anos e 11 meses que se encontram com os vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

A Residência Inclusiva de Cajamar segue o padrão da SEDS para esse tipo de equipamento e contará com uma equipe multidisciplinar, composta por coordenador, assistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, cuidadores sociais, entre outros profissionais.