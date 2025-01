Chris Brown Processa Warner Bros. por Danos Morais Relacionados a Documentário

O rapper norte-americano Chris Brown está processando a Warner Bros. em um caso que pode ter repercussões significativas na indústria do entretenimento. De acordo com informações divulgadas pelo site TMZ, o cantor exige uma compensação de US$ 500 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões) por danos morais.

A ação legal se fundamenta na alegação de que a Warner Bros. Discovery, juntamente com a produtora Ample e outros colaboradores da série documental, veicularam informações difamatórias a respeito de Brown. O cantor afirma que os envolvidos teriam recebido evidências que contradizem as narrativas apresentadas, mas mesmo assim, continuaram a divulgação.

A série em questão, intitulada “Chris Brown: A History of Violence”, explora diversas situações de violência nas quais o artista esteve envolvido ao longo dos últimos anos.

Recentemente, Chris Brown realizou uma turnê no Brasil, onde se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, com shows esgotados em dois dias consecutivos. Os concertos ocorreram apenas dois meses após o lançamento da série que gerou controvérsias.

Brown é amplamente reconhecido por seu relacionamento tumultuado com a cantora Rihanna, que culminou em um incidente violento em 2009. Após um ano de namoro, o artista agrediu Rihanna de forma brutal, resultando em uma investigação policial. Inicialmente, Brown se declarou inocente após ser indiciado, mas posteriormente assumiu a culpa e pediu desculpas publicamente à ex-namorada.

Em entrevista ao programa “Good Morning America” alguns meses após o ocorrido, Rihanna comentou sobre a violência que enfrentou: “Isso aconteceu comigo. Pode acontecer com qualquer uma”.

Como consequência da agressão, Chris Brown foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e deve cumprir 180 dias de serviço comunitário na Virgínia, seu estado natal. Além disso, o cantor foi obrigado a manter uma distância de cerca de 90 metros de Rihanna, uma medida que se reduz para 9 metros em eventos públicos onde ambos estejam presentes.