Superman: Warner Bros. divulga primeiro teaser oficial de um dos filmes mais aguardados de 2025

A Warner Bros. Pictures acaba de divulgar o primeiro teaser oficial de Superman, um dos mais aguardados lançamentos do estúdio, que chegará aos cinemas brasileiros em julho de 2025, sob a direção de James Gunn, da DC Studios.

Com trilha sonora e imagens que emocionam não apenas os fãs do super-herói, mas o público de modo geral, o vídeo apresenta o novo Clark Kent/Superman interpretado por David Corenswet e parte do elenco, como Krypto, o Supercão, Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnaham, e o vilão Lex Luthor, vivido por Nicholas Hoult.

Superman está previsto para estrear nos cinemas e nas telas IMAX no Brasil em 10 de julho de 2025, também em versões acessíveis.

Sobre o filme

Superman, o primeiro longa-metragem da DC Studios a chegar às telonas, vai estrear nos cinemas de todo o mundo em julho de 2025 e será distribuído pela Warner Bros. Pictures. Em seu estilo característico, James Gunn assume o super-herói original, no recém-imaginado universo DC, com uma combinação singular de ação épica, humor e coração, um Superman movido pela compaixão e por uma crença inerente à bondade da humanidade.

Os CEOs da DC Studios, Peter Safran and Gunn, produziram o longa-metragem, com direção e roteiro de Gunn, baseado nos personagens da DC. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster.

O filme é estrelado por David Corenswet (“Twisters”, série “Hollywood”) no papel duplo de Superman/Clark Kent; Rachel Brosnahan (série “The Marvelous Mrs. Maisel”) como Lois Lane, e Nicholas Hoult (os filmes “X-Men”, “Jurado, “Jurado Nº 2”) como Lex Luthor. Coestrelam Superman os atores Edi Gathegi (série “For All Mankind”); Anthony Carrigan (séries “Barry”, “Gotham”); Nathan Fillion (os filmes “Guardiões da Galáxia”, “O Esquadrão Suicida”); Isabela Merced (“Alien: Romulus”); Skyler Gisondo (“Licorice Pizza”, “Fora de Série”); Sara Sampaio (“At Midnight”); María Gabriela de Faría (série “The Moodys”); Wendell Pierce (“Selma: Uma Luta pela Igualdade”; série “Jack Ryan”); Alan Tudyk (série “Andor”); Pruitt Taylor Vince (“Bird Box”); e Neva Howell (“Greedy People: Pessoas Gananciosas”).

Os produtores executivos de Superman são Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. A equipe de produção criativa de James Gunn por atrás das câmeras inclui seus colaboradores frequentes como o diretor de fotografia Henry Braham, a designer de produção Beth Mickle, a figurinista Judianna Makovsky, e o compositor John Murphy, ao lado dos editores Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Besouro Azul”), Jason Ballantine (dos filmes “IT”, “The Flash”) e William Hoy (“Batman”).