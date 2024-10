Chris Brown vende 100.000 ingressos e dá sold out em seus dois shows no Allianz Parque

Duas noites de greatest hits para os greatest fãs, que esgotaram os 100.000 ingressos que Chris Brown colocou à venda para os seus shows no país. Marcadas para os dias 21 e 22 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo, as apresentações – realizadas pela Live Nation Brasil e a 30e – irão proporcionar pérolas da discografia de Chris Brown em uma só noite. Será como ouvir uma playlist de maiores sucessos do cantor – só que com a interpretação ao vivo do próprio.

Representantes de um estilo musical têm a grande responsabilidade de fazer com que o mesmo não fique preso ao passado. E Chris Brown leva a palavra do R&B adiante como ninguém. Prova disso é o seu trabalho mais recente, 11:11 (seu 11º álbum de estúdio, lançado em 2023). Ao ter misturado o gênero que o consagrou com pop, afrobeats e dancehall, ele conectou o R&B com novos públicos. Parcerias com artistas como Anderson .Paak e Davido corroboram para isso. Não à toa, o disco atingiu o #1 na parada de álbuns de R&B da Billboard; e um de seus hits, “Summer Too Hot”, recebeu uma indicação ao GRAMMY. A versão deluxe de 11:11 também foi bem recebida pelos fãs e pela crítica; e adiciona participações de nomes como H.E.R., Jack Harlow e Bryson Tiller.

Após passar com a tour 11:11 pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pela Europa, Chris Brown chega ao Brasil com uma performance diferente do que vinha apresentando. O fato de não subir a um palco brasileiro desde 2010 fez com que um show de greatest hits fosse escolhido para desembarcar por aqui. O público pode esperar por “Under the Influence”, “Loyal”, “No Guidance” e mais um punhado de músicas que transformarão o Allianz Parque em uma jukebox nostálgica.

A superprodução a caminho tem cenografia vibrante e uma iluminação com o que há de mais moderno no showbiz. Tudo para envelopar o testemunho da arte, da longevidade, do carisma e do talento puro de Chris Brown.

Ao longo de sua carreira, Chris Brown sempre estabeleceu e inovou formatos, além de ter recebido incontáveis prêmios. E continua a quebrar recordes – por vezes os seus próprios – com a sua carreira de sucesso global. É dessa forma que Chris Brown se mantém relevante na indústria, sem sair do alto posto que ocupa no cenário musical. Agora, chegou a vez do Brasil assistir à atuação de um ícone que nunca deixou o seu auge e a sua relevância passarem.

Serviço:

Chris Brown

Realização: Live Nation Brasil e 30e

Data: 21 de dezembro (sábado) e 22 de dezembro (domingo)

Local: Allianz Parque – Av. Francisco Matarazzo 1705 – Água Branca, São Paulo

Classificação Etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais

Setores e preços:

Cadeira Superior – R$ 210,00 (meia-entrada) / R$ 420,00 (inteira)

Pista – R$ 240,00 (meia-entrada) / R$ 480,00 (inteira)

Cadeira Inferior – R$ 290,00 (meia-entrada) / R$ 580,00 (inteira)

Pista Premium – R$ 395,00 (meia-entrada) / R$ 790,00 (inteira)

Vendas on-line em: ticketmaster.com.br