CEU de Diadema vai potencializar comércio e valorizar imóveis de toda região do Jd. Promissão

O CEU de Diadema-Quarteirão da Educação, que a Prefeitura está erguendo na rua Pau do Café, no Jardim Promissão, e será entregue ainda em 2024, não será apenas um marco para a educação da cidade, mas promete mudar para melhor toda a região Leste, potencializando o comércio local, melhorando a qualidade de vida e valorizando imóveis.

É o que garante um dos idealizadores do CEU de Diadema, Mario Reali, ex-prefeito da cidade e atual secretário de Governo. “A Prefeitura já tinha alguns equipamentos próximos a essas comunidades, mas o CEU vai dar outra dimensão a isso.”

Quando se observa com detalhes o projeto do CEU se entende melhor que dimensão é essa. Com 25 mil metros quadrados de área construída, fazem parte do complexo três edifícios escolares e amplos espaços para práticas esportivas e culturais: quadra poliesportiva, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro, cineteatro e oficinas culturais.

A quantidade de estudantes que vai frequentar o espaço também impressiona. Serão 1,8 mil vagas abertas: 260 para estudantes de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Para dar vida a essa verdadeira cidade, diversos funcionários vão trabalhar no local, entre professores, equipes de limpeza e da cozinha, guardas civis municipais, monitores entre muitos outros servidores públicos e prestadores de serviço, que vão atender centenas de munícipes, além dos alunos. “Isso vai, claro, aumentar bastante o número de pessoas que circula no entorno do CEU e intensificar o comércio da região do Promissão. Inclusive, para atender todas essas pessoas, novos empreendimentos comerciais poderão surgir: uma padaria nova, uma livraria, um café.”

Segundo Reali, tudo isso vem sendo considerando pelo Executivo, inclusive do ponto de vista da mobilidade. “Nossa intenção e ir fazendo as alterações necessárias na sinalização e no trânsito de modo a garantir que o CEU traga benefícios também nesse setor”, esclarece.

Qualidade de Vida

Mas muito mais do que incrementar o comércio local, a instalação do CEU na região promete valorizar os imóveis e dar um salto na qualidade de vida de toda a comunidade.

Como explica o ex-prefeito, que também é arquiteto e urbanista, essa previsão é baseada na transformação pela qual passou a cidade de Medellín, na Colômbia, a partir dos princípios do chamado ‘urbanismo social’. Essa estratégia de intervenção urbana pretende, a partir da articulação de políticas públicas municipais, a qualificação de territórios com altos índices de vulnerabilidade e a criação de comunidades mais acolhedoras.

“É exatamente isso que pretendemos ao colocar um equipamento como o CEU, um complexo que é educacional, mas também esportivo e cultural, em uma área de grande vulnerabilidade social”, afirma.

Periferia Viva

Ao lado do CEU, também serão investidos na região R$ 200 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em obras de urbanização, melhorias habitacionais, novas moradias, regularização fundiária e instalação de equipamentos públicos. Os contratos fazem parte do Periferia Viva, iniciativa do governo federal que realiza intervenções em áreas periféricas de grandes cidades. Os núcleos habitacionais Marilene e Gazuza irão receber as maiores intervenções.

“Tudo isso vai contribuir para a valorização dos imóveis. Nossa preocupação é fazer com que os moradores atuais permaneçam na região. Esse conjunto de intervenções do Periferia Viva vai garantir a melhoria das condições de vida dos moradores e fortalecer o seus vínculos com a comunidade”, completa Reali.